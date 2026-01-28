Kamyon çarptı, çınar ağacı araçların üzerine devrildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde seyir halinde kamyon çınar ağacına çarpması sonrası ağaç devrildi.

İhsaniye Mahallesi Kurtuluş Caddesi No: 111 önünde bulunan çınar ağacı, seyir halindeki bir kamyonun çarpması sonucu devrildi. Devrilen ağaç, yol kenarında park halinde bulunan araçların üzerine düşerek maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, Bandırma merkez istikametine ilerleyen kamyonun ağaca çarpmasıyla birlikte çınar ağacı gövdesinden kırıldı. Devrilme sırasında ağacın altında kalan 3 araç zarar gördü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İhbar üzerine olay yerine Bandırma Belediyesi Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilen ağacı kontrollü şekilde kaldırarak yolu yeniden trafiğe açtı.

Ayrıca olay yerine intikal eden Bandırma Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kazayla ilgili tutanak tutulurken, bölgede kısa süreli trafik aksaması yaşandı. - BALIKESİR