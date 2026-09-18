Bandırma\'da park halindeki otomobil kütüphane duvarına çarptı, araçta maddi hasar oluştu

Bandırma'da park halindeki otomobil kütüphane duvarına çarptı, araçta maddi hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bandırma'da park halindeki otomobilini çıkarmaya çalışan sürücü, fren yerine gaza basınca kütüphanenin duvarına çarptı. Kazada otomobilde maddi hasar oluşurken, hasarlı araç çekiciyle kaldırıldı ve trafik akışı normale döndü.
Bandırma'da park halindeki otomobilini bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan sürücü, fren yerine gaza basınca kütüphanenin duvarına çarptı. Kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, olay akşam saatlerinde Bandırma'da meydana geldi. 10 AUP 320 plakalı Kia marka otomobil, park edildiği noktadan çıkarılmak istendiği sırada sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu kütüphanenin duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde hasar oluştu. Olayın ardından çekici çağrılırken, hasar gören araç çekici vasıtasıyla bulunduğu noktadan kaldırıldı. Aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Kaynak: İHA
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