Bandırma'da seyyar balıkçı tezgahlarında küçük boy palamut 75 liraya düştü - Son Dakika
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Bandırma'da seyyar balıkçı tezgahlarında küçük boy palamut 75 liraya düştü

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Bandırma\'da seyyar balıkçı tezgahlarında küçük boy palamut 75 liraya düştü
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Bandırma'da seyyar balıkçı tezgahlarında palamut fiyatları 100 liraya kadar geriledi; iri palamutlar 100, küçük boy palamutlar ise 75 liradan satışa sunuluyor. Fiyatların düşmesiyle vatandaşların balığa ilgisi artarken palamut tezgahlarda öne çıkan ürün oldu.

Bandırma'da seyyar balıkçı tezgahlarında palamut fiyatları 100 liraya kadar geriledi. İri palamutlar 100 TL, bir küçük boy palamutlar ise 75 TL'den satışa sunuluyor.

Bandırma'da vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı bölgelerde satış yapan seyyar balıkçıların tezgahlarında palamut, düşen fiyatıyla dikkat çekiyor. Seyyar balıkçı tezgahlarında iri palamutların tanesi 100 TL'den, bir küçük boy palamutların ise 75 TL'den satışa sunulduğu görüldü. Palamut fiyatlarının gerilemesiyle birlikte vatandaşların balığa ilgisinin arttığı görülürken, palamut seyyar balıkçıların tezgahlarında günün öne çıkan ürünleri arasında yer aldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bandırma'da seyyar balıkçı tezgahlarında küçük boy palamut 75 liraya düştü - Son Dakika
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