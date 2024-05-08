Bandırma'da trafik denetimlerinde hız kesmiyor - Son Dakika
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Bandırma'da trafik denetimlerinde hız kesmiyor

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yaya ve sürücüleri bilgilendirmek amacıyla denetimlerini hızlandırdı. Denetimlerde emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı, alkol testi ve evrak kontrolleri yapıldı. Kuralları ihlal eden araç sürücülerine cezai işlem uygulandı ve trafiğe uygun olmayan araçlara para cezası kesildi. Ayrıca, alkol kontrolü uygulaması yaparak trafiği tehlikeye sokan sürücülerin ehliyetlerine ve araçlarına el konuldu. Denetimlerin yaz sezonunda artarak devam edeceği ve yayaların güvenle ulaşımlarını sağlamak adına çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

08.05.2024 11:10
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Bandırma trafik denetimlerinde hız kesmiyor

Bandırma'da denetimler sıklaştı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yaya ve sürücüleri bilgilendirmek amacıyla denetimlerini hızlandırdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve bekçilerin desteğiyle yapılan denetimlerde, Bandırma Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirilen kontrollerde emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı, alkol testi ve evrak kontrolleri yapıldı. Kuralları ihlal eden araç sürücüleri ve motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimler sonucunda trafiğe uygun olmayan araçlara para cezası kesildi. Ayrıca, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik ve bekçilerin desteğiyle alkol kontrolü uygulaması yaparak trafiği tehlikeye sokan sürücülerin ehliyetlerine ve araçlarına el konuldu. Bandırma Trafik Denetleme Amirliği, bu tür denetimlerin yaz sezonunda artarak devam edeceğini ve aynı zamanda yayaların güvenle ulaşımlarını sağlayabilmeleri adına çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İHA

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