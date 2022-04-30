Bandırma'da üç gün fırtınanın etkili olması bekleniyor - Son Dakika
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Bandırma'da üç gün fırtınanın etkili olması bekleniyor

30.04.2022 16:29

Bandırma'da üç gün fırtınanın etkili olması bekleniyor Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde başlayan fırtına, deniz ve hava ulaşımını olumsuz şekilde etkiledi.

Bandırma'da üç gün fırtınanın etkili olması bekleniyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde başlayan fırtına, deniz ve hava ulaşımını olumsuz şekilde etkiledi.

Hızı zaman zaman saatte 60 ila 65 kilometreye ulaşan fırtına, Bandırma sahilinde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Fırtına sebebiyle sabah 07: 30 İstanbul Deniz Otobüsü (İDO), BostancıYenikapıBandırma deniz otobüsü seferini iptal etti. Bandırma Limanı'nda da zaman zaman aksamalar yaşandığı gözlendi. Limanda tahmil ve tahliye yapılamıyor. İlçedeki birçok balıkçı teknesi denize açılamazken, balıkçı barınağında duran tekneler beşik gibi sallandı. Sahil şeridindeki dalgakıranda büyük dalgalar meydana geldi. Sahil bandında bulunan bazı çay bahçelerinin çatı kaplamaları ve brandaları fırtına nedeniyle zarar gördü. Sahilde balıkçılar teknelerine zarar görmemesi için tedbir aldılar. Meteoroloji yetkililerince fırtınanın 3 gün daha bölgede etkili olacağını ve Ramazan bayramının 2. günü olan Salı günü bölgeyi terk edeceğinin tahmin edildiği açıklandı.

Bandırma'da üç gün fırtınanın etkili olması bekleniyor
Bandırma'da üç gün fırtınanın etkili olması bekleniyor
Bandırma'da üç gün fırtınanın etkili olması bekleniyor
Bandırma'da üç gün fırtınanın etkili olması bekleniyor

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Balıkesir, Fırtına, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bandırma'da üç gün fırtınanın etkili olması bekleniyor - Son Dakika


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