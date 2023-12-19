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Bandırma'da Yoğun Sis

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, deniz ve kara taşımacılığında aksamalara neden oluyor. Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düşerken, araçlar farlarını yakarak ilerliyor. Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Bandırma\'da Yoğun Sis
19.12.2023 - 09:21,
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bu sabah sis etkili oldu.

Bandırmayı etkisi altına alan yoğun sis deniz ve kara taşımacılığında aksamalara sebep oluyor. Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü. Bazı araçlar sis nedeniyle farlarını yakarak ilerlerken, şehrin bazı noktalarında trafik yoğunlaştı. Sabah saatlerinde başlayan etkili sisten Yenikapı-Bandırma, Bandırma Yenikapı deniz otobüsü seferlerinde zorluklar yaşanırken şehir içinde araçlar farlarını yakarak seyrediyor özellikle sabah saatlerinde yaşanan sis ve puslu havanın Bandırma çevresinde bir müddet daha süreceği tahmin ediliyor.

Yetkililer özellikle sabah saatlerinde trafikte araç sürücülerinin muhtemel kazalara neden olmaması için dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken, sisli havanın Bandırma ve çevresinde sabah saatlerinde yoğun sislenme olacağı belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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