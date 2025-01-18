Bandırma'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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Bandırma'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Bandırma\'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

18.01.2025 10:49
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yoğun sis ve yolun kaygan oluşu etkili oldu. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen araçlara bir tırın çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 10 AIS 418 plakalı tır, yoğun sis nedeniyle kırmızı ışıkta bekleyen araçları fark edemedi. Süratli bir şekilde gelen tır, frene basmasına rağmen kaygan yol nedeniyle duramadı . Tır 42 FIN 94 ile 10 NM 989 plakalı araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle orta kısımda kalan 10 NM 989 plakalı aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 ekipleri, yaralı sürücünün ayakta tedavisini gerçekleştirdi. Muhtemel bir kazanın önüne geçmek için iki vatandaş, kaza noktasından yaklaşık 200 metre ileride süratli gelen araçları uyararak dikkatli olmalarını sağladı.

Bandırma Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaza bölgesini şeritle güvenli hale getirirken trafik akışı kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı ve yaklaşık 1 saat sonra trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bandırma'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika

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