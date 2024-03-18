Bandırma Koyunculuk Araştırma Müdürlüğü, iftar programını düzenledi. Kurum çalışanları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, duygu yüklü anlara sahne oldu.
Programın başlangıcında, kurumda görevli personelin aileleri ve misafirlerine hoş geldiniz diyerek bir araya gelen Müdür Erdinç Veske, katılımcılara teşekkürlerini iletti. İftar öncesinde çocuklara renkli uçan balonlar ve pamuk şekerler dağıtılarak minik misafirlerin yüzlerinde tebessümler oluşturuldu. Ezanın okunmasıyla birlikte katılımcılar iftarlarını açtılar ve dualar eşliğinde bereketin paylaşıldığı anlar yaşandı.
Bandırma Koyunculuk Araştırma Müdürlüğü'nün düzenlediği bu özel iftar programı, birlik ve beraberliğin pekiştirildiği, manevi değerlerin ön plana çıktığı anlamlı bir etkinlikte kurum çalışanları ve aileleri ile bir araya geldi. Müdür Veske, programa katılan herkese desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileterek, gelecek yıllarda da benzer etkinliklerin düzenleneceğini müjdeledi. - BALIKESİR
Son Dakika › Yerel › Bandırma Koyunculuk Araştırma Müdürlüğü'nden Duygu Yüklü İftar Programı - Son Dakika
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