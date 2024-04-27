Bandırma Ticaret Odası, hastane yolunun düzenlenmesi taleplerinin hayata geçirildiğini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bandırma Ticaret Odası, hastane yolunun düzenlenmesi taleplerinin hayata geçirildiğini açıkladı

Bandırma Ticaret Odası, hastane yolunun düzenlenmesi taleplerinin hayata geçirildiğini açıkladı

Bandırma Ticaret Odası, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi yolunda yaşanan sorunları dile getirerek, yan yol ve ışık düzenlemelerinin yapılması talebini iletti. Taleplerin ardından yapılan ziyaretler ve yazılı talepler sonucunda düzenleme hayata geçirildi.

27.04.2024 11:47  Güncelleme: 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bandırma Ticaret Odası, hastane yolunun düzenlenmesi konusundaki taleplerinin hayata geçirildiğini açıkladı.

Bandırma Ticaret Odası Meslek Komiteleri her ay düzenlenen toplantılarda sektörel ve yerel sorunları görüşerek çözüm önerileri üzerinde duruyor. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi yolunda yaşanan sorunlar taşımacılık ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren 9. Meslek Komitesi ve diğer meslek komite üyeleri tarafından dile getirildi. Talepler üzerine Bandırma Ticaret Odası harekete geçti. Hastane yolunda yaşanan yoğunluğu azaltıcı yan yol ve ışık düzenlemelerinin yapılması talebini başta Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yazılı olarak ileten Bandırma Ticaret Odası, bu talebini Karayolları Bölge Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kurumlarına yaptığı ziyaretlerde de dile getirdi.

Yapılan ziyaretler ve yazılı taleplerin ardından Bandırma Ticaret Odası hastane yolunda gereken düzenlemenin kamu kurumları ve yerel otoriteler tarafından hayata geçirildiğini açıkladı. Yeni düzenlemenin gerçekleştirilmesinde süreci tetikleyici rol oynadıklarını belirten Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz, "Meslek Komitelerinin dile getirdiği birçok sorun ile ilgili gerekli yazışmaları yaparak lobi faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Bandırma'nın en önemli sorunlarından olan trafik ile ilgili, yaptığımız ziyaretlerde sunduğumuz çözüm önerimizin kabul görmüş olmasından dolayı mutluyuz. Bandırma Ticaret Odası olarak bundan sonraki süreçte de gerek üyelerimizden gerekse Meslek Komitelerimizden gelecek öneri ve görüşlerin çözüme kavuşmasında takipçi olacağız," dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ulaşım, Yerel Haberler, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bandırma Ticaret Odası, hastane yolunun düzenlenmesi taleplerinin hayata geçirildiğini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:26 İYİ Parti’de kurultay günü Meral Akşener, Kennedy’nin meşhur sözüyle veda etti İYİ Parti'de kurultay günü! Meral Akşener, Kennedy'nin meşhur sözüyle veda etti
11:58 Türkiye’de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi Türkiye'de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi
11:16 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar
10:27 CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ne konuşacak İşte masadaki 8 başlık CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne konuşacak? İşte masadaki 8 başlık
09:46 Otoyoldaki sürücülere “Yumurtalı“ çete tuzağı: Görürseniz kesinlikle durmayın Otoyoldaki sürücülere "Yumurtalı" çete tuzağı: Görürseniz kesinlikle durmayın
12:32 Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü
11:57 Sertab Erener, Mecbursun şarkısını yeniden seslendirdi ve değişimiyle herkesi şaşırttı Sertab Erener, Mecbursun şarkısını yeniden seslendirdi ve değişimiyle herkesi şaşırttı
11:09 Kocasının kilosuyla dalga geçen kadın tazminat ödemeye mahkum edildi Kocasının kilosuyla dalga geçen kadın tazminat ödemeye mahkum edildi
10:31 3 kız öğrencisini taciz eden antrenör öğretmen tutuklandı 3 kız öğrencisini taciz eden antrenör öğretmen tutuklandı
10:25 Kendisine küfür eden erkek arkadaşını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü Kendisine küfür eden erkek arkadaşını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü
10:18 Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki
10:04 Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi
09:17 Esra Erol’da hareketli dakikalar 14 yaşındaki kızlarını 100 bin TL’ye satan aile canlı yayında gözaltına alındı Esra Erol'da hareketli dakikalar! 14 yaşındaki kızlarını 100 bin TL'ye satan aile canlı yayında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 13:16:13. #1.12#
SON DAKİKA: Bandırma Ticaret Odası, hastane yolunun düzenlenmesi taleplerinin hayata geçirildiğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement