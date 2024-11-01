Bando Gösterisi Kazım Yurdalan Ortaokulu'nda - Son Dakika
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Bando Gösterisi Kazım Yurdalan Ortaokulu'nda

Bando Gösterisi Kazım Yurdalan Ortaokulu\'nda

9'uncu Kolordu Komutanlığı Bölge Bandosu, Cumhuriyet Bayramı'nda Kazım Yurdalan Ortaokulu'nda gösteri yaptı.

01.11.2024 11:35
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Resmi kutlama törenlerinin ilgi odağı olan 9'uncu Kolordu Komutanlığı Bölge Bandosu bir ilke daha imza atmanın gururunu yaşadı. Bölge Bandosu Cumhuriyetin 101. Yılı kutlamaları kapsamında Kazım Yurdalan Ortaokulu'nda bando gösterisi yaptı.

Erzurum Palandöken İlçesi Kazım Yurdalan Ortaokulu'nda bir ilk yaşandı. Kazım Yurdalan Ortaokulu, resmi törenlerin gözbebekleri arasında yer alan 9'uncu Kolordu Komutanlığı Bölge Bandosu'nu ağırladı. Bölge Bandosu yaptığı bando gösterisi ile okulda yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilere unutulmaz anlar yaşattı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. Yılı kutlamaları kapsamında bir ilke imza atan 9'uncu Kolordu Komutanlığı Bölge Bandosu Kazım Yurdalan Ortaokulu'nda verdiği konserde izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Kazım Yurdalan Ortaokulu Müdürü İsrafil Mağ, öğretmenler, öğrenciler ve okullarına gelerek gösteri yapan Bölge Bandosu'na büyük bir ilgi gösterdi. Bölge Bandosu öğrencilerin sevgi seli ile karşılandı.

Kazım Yurdalan Ortaokulu Müdürü İsrafil Mağ, bölge bandosunun kendi okullarında gösteri yapmasının gurunu yaşadıklarını belirterek, bu anlamlı jestten dolayı 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ'a bölge bandosuna teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bando Gösterisi Kazım Yurdalan Ortaokulu'nda - Son Dakika

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