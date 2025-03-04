Banka Hesaplarına İzinsiz Erişim: 1.2 Milyon TL Vurgun - Son Dakika
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Banka Hesaplarına İzinsiz Erişim: 1.2 Milyon TL Vurgun

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Afyonkarahisar merkezli operasyonda, 9 kişi banka hesaplarına izinsiz erişimle vurgun yaptı.

04.03.2025 15:38
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Banka hesaplarına izinsiz erişip 1 milyon 195 bin TL'lik vurgun yaptılar

Afyonkarahisar merkezli 3 kentte gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi yakalandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 11 kişinin banka hesaplarına izinsiz olarak erişip çektikleri kredileri kendi hesaplarına aktararak 1 milyon 195 bin TL'lik vurgun yapan 9 kişi Afyonkarahisar merkezli 3 kentte gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, kentte yaşayan 11 kişi polise başvurarak hesaplarına izinsiz girilerek kredi çekildiği ardından bu paralarına başka hesaplara aktarıldığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Afyonkarahisar merkezli İstanbul, Hatay ve Van'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde ise şahısların mağdurların banka hesaplarında yer alan paraları ve onların adına çektikleri kredileri önce kendi hesaplarına daha sonra kripto para cüzdanlarına aktardıkları belirlendi. Şahısların bu yöntemle 1 milyon 195 bin TL'lik vurgun yaptıkları tespit edildi. Yakalanan 9 şahıs adliyeye sevk edilirken, şahısların 5'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Banka Hesaplarına İzinsiz Erişim: 1.2 Milyon TL Vurgun - Son Dakika

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