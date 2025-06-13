Bapka'nın Genç İşsizlik Raporu Yayımlandı... Gençler Gelecekten Umutsuz - Son Dakika
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Yerel

Bapka'nın Genç İşsizlik Raporu Yayımlandı... Gençler Gelecekten Umutsuz

13.06.2025 15:41  Güncelleme: 16:07
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Planlama ve Kalkınma Ajansı (BAPKA), genç işsizlere yönelik yaptığı araştırmayı yayımladı. BAPKA’nın raporuna göre, Balıkesir’deki gençlerin en büyük sorunu istihdam olurken gençlerin yüzde 81,52’si gelecekten umutsuz.

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Planlama ve Kalkınma Ajansı (BAPKA), genç işsizlere yönelik yaptığı araştırmayı yayımladı. BAPKA'nın raporuna göre, Balıkesir'deki gençlerin en büyük sorunu istihdam olurken gençlerin yüzde 81,52'si gelecekten umutsuz.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın hizmet üretirken şehrin ihtiyaçlarını belirlemek adına göreve gelir gelmez kurduğu Balıkesir Planlama ve Kalkınma Ajansı (BAPKA) Mayıs ayında "Balıkesir'de Genç İşsizliği: Deneyimler, Beklentiler ve Çıkış Yolları" adlı araştırma raporunu yayımladı. Balıkesir İstihdam Ofisi'ne başvuru yapmış, 20–34 yaş aralığında aktif olarak iş arayan 429 gençle yapılan araştırmada gençlere eğitim istihdam ilişkisi, iş arama sürecinde karşılaşılan zorluklar, işsizliğin nedenleri gibi sorular soruldu.

Ayrıca gençlerle yüz yüze derinlemesine görüşmeler gerçekleştirildi. Genç işsizlere yönelik yapılan araştırmaya göre gençlerin en büyük sorunu istihdam olurken eğitim aldıkları alanla ilgili iş bulamamak, iş imkanlarının yetersiz olması da gençlerin öncelikli sorunları arasında yer aldı. Önemli yerlerde tanıdıklarının olmaması nedeniyle iş bulamadıklarını söyleyen gençler, "Diyet yaparak yemek masrafından kısıyorum" diye konuştu.

"Yüksek lisansını yapmış, evlere temizliğe gidiyor"

Telefonla ve yüz yüze görüşme yöntemleriyle yapılan araştırmaya katılan gençlerin yüzde 66,2'si mezun olduğu okul ve bölümle ilişkili iş bulamayacağını düşünüyor. Gençlerin yüzde 70,62'si iyi eğitim alanların iyi bir yaşam sürdüğünü düşünmüyor. BAPKA'nın yaptığı araştırmaya göre yüz yüze görüşme yapılan bazı gençler "Okuyanlar işsiz şu an", "Küçüklükten meslek öğrenip kendi işini kuranların evi, arabası var", "Karşı komşum yüksek lisansını yapmış, evlere temizliğe gidiyor", "Genel olarak üniversite okumayı düşünmeyebilirdim, zamanla vakit kaybı olduğunu düşünüyorum artık" sözleriyle yaşadıkları olumsuzlukları dile getirdiler.

"Diyet ayağına yemekten kısıyorum ben"

Araştırma kapsamında görüşülen gençlerin yüzde 44,7'si borçlu olduğunu ifade ederken gençlere aylık olarak kişisel harcamaları için ne kadar ayırabildikleri sorulduğunda ise yüzde 83'ünün 5 bin liranın altında kişisel harcama yapabildiği belirlendi. Gençlerin en fazla harcama yaptığı ilk üç konu ise gıda, giyim ve barınma oldu. 1 yıldan fazla süredir iş aradığını belirten bir gencin, "İşsiz olduğum için hayat standardım çok düşüyor. Şöyle diyeyim; diyet ayağına yemekten kısıyorum ben" sözleri ise dikkat çekti.

Gençler işsiz olduklarını yakın çevresinden gizliyor

BAPKA'nın araştırmasına göre işsizlik ekonomik olarak gençleri zorlayan bir sorun olsa da işsizlik süresinin uzaması gençlerin psikolojik olarak sorunlar yaşamasına da neden oluyor. İşsizliğin gençlerin sosyal dışlanmaya maruz kalmamak için sakladığı bir konuya dönüştüğünün belirtildiği raporda görüşmeye katılan gençlerden biri bu durumu şu sözlerle ifade etti:

"İşten mi çıkardılar seni, neden, yetersiz mi gördüler seni" gibi söylemlerle karşılaşmamak için işten çıkarıldığımı bir süre gizledim. Daha yeni yeni söylüyorum çevreme. Üç aydır işsizim."

Gençler güvenceli bir iş, huzurlu çalışma ortamı istiyor

BAPKA'nın araştırmasında gençlere sigortalı fakat düşük maaşlı bir işi mi yoksa yüksek ücret ve sigortasız bir işi mi tercih edersiniz diye sorulduğunda katılımcıların yüzde 79,33'ü sigortalı fakat asgari ücretli olmayı tercih ettiğini ifade etti. Benzer şekilde gençlerin yüzde 72,93'ü düşük ücretli ama huzurlu çalışma ortamını yüksek maaşlı stresli çalışma ortamına tercih ettiği belirlendi. Katılımcıların yüzde 74,77'si ise imkanı olursa kendi işini kurmayı düşündüklerini belirtti.

Balıkesirli gençler gelecekten umutsuz

BAPKA'ya göre, araştırmaya katılan gençlerin yüzde 81,52'si Türkiye'de fırsat eşitliği olmadığını düşünüyor. Gençlerin geleceğe dair umut durumlarının da sorulduğu araştırmada katılımcıların geleceğe dair umudu 10 üzerinden 4,38 olarak ölçüldü. Yapılan araştırmada gençlerin büyük bir çoğunluğu gelecekten umutsuz olduklarını dile getirdiler.

Başkan Akın gençler için harekete geçti

Gençlere yönelik hizmetleri önceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın özellikle "Günaydın Çorbası" projesiyle her öğrencinin okuluna gitmeden sıcak çorbayla kahvaltısını yapması için önemli bir hizmet başlatmıştı. Kent Lokantası ve Yakın Mutfaklar'la dar gelirli vatandaşların ve öğrencilerin gıda maliyetlerini düşüren Akın, Söz10'da programında gençleri dinleyip talepleri tek tek not aldı.

Her hizmette "Önce Gençler" diyen Akın, göreve gelir gelmez işsizlik sorununa yönelik çalışma başlattı. Seçim vaatleri arasında yer alan "İstihdam Ofisi" projesini hızla hayata geçiren Başkan Akın, Altıeylül, Karesi, Edremit ve Bandırma ilçeleri ile Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde olmak üzere 5 noktada işverenlerle iş arayanları bir araya getiren İstihdam Ofisleri'ni açtı.

Gençlerin kendi yeteneklerine ve alanlarına uygun mesleklerde çalışabilmeleri için önemli bir projeyi hayata geçiren Akın, yakın zamanda Balıkesirli gençlerin en büyük isteği olan istihdamda da önemli bir eşiğin geçilmesini sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bapka'nın Genç İşsizlik Raporu Yayımlandı... Gençler Gelecekten Umutsuz - Son Dakika

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