Bargilya Kuş Cenneti'ne Koruma Çağrısı - Son Dakika
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Bargilya Kuş Cenneti'ne Koruma Çağrısı

15.07.2026 13:41
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Bargilya S.O.S. paydaşları, ekosistemi tehdit eden yapılaşmalara karşı bölgenin korunmasını savundu.

(MUĞLA) -Haber: Fatih Bozoğlu

Bargilya S.O.S. Paydaşları, Milas'ta "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" ile "Kesin Korunacak Hassas Alan" statüsüne sahip Boğaziçi-Bargilya Kuş Cenneti bölgesinde planlanan konut, otel ve golf sahası projelerinin bölgedeki ekosistemi bozacağına dikkati çekti.

Bargilya'nın korunması için bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yurttaşlardan oluşan Bargilya S.O.S. paydaşları adına açıklamayı Selahattin Aydın okudu.

Açıklamada, Bargilya Kuş Cenneti'nin yalnızca Muğla'nın değil, dünyanın ortak doğal ve kültürel miraslarından biri olduğu vurgulanarak, bölgenin uzun süredir ciddi yapılaşma baskısı altında bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, 562 hektarlık sulak alanın 197 kuş türüne, onlarca bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yaptığı belirtilirken, bölgenin 2001 yılından bu yana "Önemli Kuş Alanı" olarak kabul edildiği hatırlatıldı.

"Burası kasaba büyüklüğünde bir golf sahası, alışveriş merkezi, binlerce konut ve otel projesi için boş bir arazi değil; nefes alan, yaşayan ve yaşam üreten bir ekosistemdir" denilen açıklamada, sulak alanın Cumhurbaşkanlığı kararıyla "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edildiği; Ramsar, Bern, Barcelona ile Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmeleri başta olmak üzere uluslararası koruma yükümlülükleri kapsamında olduğu kaydedildi."

Bu koruma statülerinin ekonomik çıkarlar uğruna göz ardı edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, lagünü besleyen tatlı su kaynaklarının korunmasının hayati önem taşıdığı, bölgede planlanan yapılaşmanın ekosistemin dengesini bozacağı, göçmen kuşların yaşam alanlarını kaybedeceği ve sulak alanın geri dönüşü olmayan zararlar görebileceği ifade edildi.

"KÜLTÜREL MİRAS TEHDİT ALTINDA"

Açıklamada, villa ve turizm tesislerinin yapılmasının planlandığı alanın aynı zamanda Cindye Antik Kenti ve Bargilya Antik Kenti ile etkileşim içinde bulunan önemli arkeolojik sit alanlarını da kapsadığı belirtilerek, kültürel mirasın da tehdit altında olduğu dile getirildi.

Bölgenin yıllardır su sıkıntısı yaşadığına dikkat çekilen açıklamada, binlerce yeni konut ve turizm tesisinin yaratacağı içme suyu, kullanım suyu ve atık su yükünün mevcut altyapı tarafından karşılanamayacağı savunuldu ve golf sahalarının sulama ihtiyacı ve oluşacak kimyasal atıkların da sulak alan üzerinde ciddi risk oluşturacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bargilya Kuş Cenneti'ne Koruma Çağrısı - Son Dakika

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