Barış Akarsu 18. Yıldönümünde Anıldı

Amasralı sanatçı Barış Akarsu'nun ölümünün ardından geçen 15 yılda unutulmadı. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, genç yaşta hayatını kaybeden sanatçıyı, adının yaşatıldığı parkta andı.

Rock ve Anadolu Rock müziğinin tanınan isimlerinden Barış Akarsu, 4 Temmuz 2007 akşamı Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmişti. Barış Akarsu, ölümünün ardından geçen 18 yıla rağmen memleketi Bartın'ın Amasra ilçesinde unutulmadı. Amasra Belediyesi Başkanı Recai Çakır, ünlü sanatçının 18. yıldönümünde sanatçının ismini taşıyan parkta yaptığı açıklamada ile Barış Akarsu'yu andı. Başkan Çakır, "Barış Akarsu'yu rahmetle anıyoruz. Kendisi Amasra'mıza hem adıyla hem temsil ettiği değerler ile ciddi katkısı olan Amasra'mızın adının tanınmasına etkisi olan hala unutamadığımız bir değerimiz. Kendisine rahmet diliyoruz" diye konuştu.

Ardından Amasra Belediyesi tarafından günün anısına Barış Akarsu'nun memleketini anlattığı "Amasra" isimli şarkısı ve hazırlanan Amasra klibi paylaşıldı. - BARTIN