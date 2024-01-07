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Barış Manço'nun Unutulmaz Şarkıları Yenişehir'de Anılacak - Son Dakika
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Barış Manço'nun Unutulmaz Şarkıları Yenişehir'de Anılacak

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Barış Manço'nun 81. doğum günü, Mavidüş Müzikevi öğrencilerinin hazırladığı konserle kutlanacak. Etkinlikte, çocuklar Manço'nun sevilen şarkılarını seslendirecek.

Barış Manço\'nun Unutulmaz Şarkıları Yenişehir\'de Anılacak
07.01.2024 - 14:32,
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Barış Manço'nun Unutulmaz Şarkıları, Mavidüş Müzikevi öğrencilerinin hazırladığı konser ile anılacak.

Barış Manço'nun 81.yaş doğum günü 13 Ocak Cumartesi Saat 19.30'da öğrencilerin hazırladığı şarkılarla Yenişehir Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde düzemlenen etkinlikte kutlanacak. Mavi Düş Müzik Evi kurucu başkanı Abdurrahim Yetim, "Barış Manço'nun 81. Yaş Gününü onun şarkıları ve adam olacak çocukları ile birlikte kutluyoruz. Etkinliğimizde ilçemizin sanata gönül ve emek vermiş çocukları, Barış Manço'nun istediği gibi onu vefat yıl dönümünde değil doğum gününde en sevilen şarkılarını icra ederek kutluyor. Çocuklarımızın seslendireceği bu güzel etkinliğimize tüm halkımızı davet ediyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA
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