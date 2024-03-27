Barış Saylak Milas Belediye Başkan aday adaylığından istifa etti

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Milas Belediye Başkan aday adaylığı için Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevinden istifa eden ve aday gösterilmeyen Barış Saylak, görevine geri döndü.

2019 yılında Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü olarak görevine başlayan Barış Saylak, geçtiğimiz yıl Kasım ayında 31 Mart yerel seçimlerinde Milas Belediye Başkan aday adaylığı için istifa etmişti. Aday gösterilmeyen Barış Saylak'ın, gözyaşları içinde veda ettiği Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine geri döndüğü öğrenildi. - MUĞLA