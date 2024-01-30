Bartın Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde Sıcak Çorba İkramında Bulundu

Bartın Belediyesi tarafından Kapalı Pazar yerinde sıcak çorba ikramında bulunuldu.

Soğuk havaların etkili olduğu Bartın'da belediye tarafından Kapalı Pazar Yeri'ndeki Galla Pazarı esnafına nda sabah sıcak çorba dağıtıldı. Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, kendi elleriyle dağıttığı çorbanın ardından pazarcı esnafı ile görüşerek talep ve önerilerini dinledi.

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, beraberinde Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte sabahın erken saatlerinde tezgahlarını açan pazarcı esnaflarını ziyaret ederek hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Fırıncıoğlu, "Soğuk havaların etkisini gösterdiği bugünlerde pazarcı esnaflarımıza sıcak çorba ikramında bulunduk. Havaların soğumasıyla birlikte pazarcı esnaflarımız sabahın erken saatlerinde tezgahlarını açarken serin bir havayla karşılaşıyorlar. Bu doğrultuda ilimiz kültüründe önemli bir yere sahip olan Kapalı Pazar Yeri'nde kurulan "Galla Pazarı"nda sabah sıcak çorba ikramında bulunduk. Bu soğuk kış günlerinde halkımız için tezgahını açan emekçi pazar esnafımızın içini ısıttık. Esnaflarımıza afiyet olsun. Tezgah açan tüm esnaf ve vatandaşlarımıza hayırlı alışverişler ve sağlıklı günler dilerim" dedi

Sabahın ilk ışıklarıyla tezgahlarını kuran pazarcı esnafı ise sabahın erken saatlerinde yanlarına gelen Başkan Fırıncıoğlu'nu görünce memnuniyetini dile getirerek, çorba için teşekkür etti. - BARTIN