Bartın'da 12 Yaşındaki Kız Taciz İddiasıyla 3 Tutuklama

Bartın'da 12 yaşındaki kıza taciz iddiasıyla 3 tutuklama
BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Ulus ilçesinde 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen M.C. ve S.E. gözaltına alındı. Çocuğun ve ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan 3 kişi, işlemlerinin ardından Ulus Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
(SD-SD-CC-Y)
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