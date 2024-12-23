Bartın'da 12 Yaşındaki Kız Taciz İddiasıyla 3 Tutuklama - Son Dakika
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Bartın'da 12 Yaşındaki Kız Taciz İddiasıyla 3 Tutuklama

Bartın'ın Ulus ilçesinde 12 yaşındaki bir kıza cinsel istismar iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.

23.12.2024 22:27
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Bartın'da 12 yaşındaki kıza taciz iddiasıyla 3 tutuklama

BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ulus ilçesinde 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen M.C. ve S.E. gözaltına alındı. Çocuğun ve ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan 3 kişi, işlemlerinin ardından Ulus Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(SD-SD-CC-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bartın'da 12 Yaşındaki Kız Taciz İddiasıyla 3 Tutuklama - Son Dakika

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