Bartın'da fiyat tarifesi uygulamasına uymayan 4 işletmeye ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bartın'da fiyat tarifesi uygulamasına uymayan 4 işletmeye ceza kesildi

Bartın\'da fiyat tarifesi uygulamasına uymayan 4 işletmeye ceza kesildi

Bartın'da kafe ve restoran gibi gıda işletmelerinin önüne fiyat tarifesi koyma zorunluluğuna uymayan 4 işletmeye Ticaret İl Müdürlüğü tarafından ceza kesildi. 111 işletme denetlenirken, eksikliklerini tamamlayan 107 işletmeye teşekkür edildi.

21.02.2024 20:20  Güncelleme: 20:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da 1 Ocak'tan itibaren zorunlu hale getirilen kafe ve restoran gibi gıda işletmelerinin önüne fiyat tarifesi konulması ile ilgili uygulamaya riayet etmeyen 4 işletmeye ceza kesildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha ve panoların lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulması 1 Ocak'tan itibaren zorunlu hale getirilmişti. Bartın ili genelinde Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yönetmelik çerçevesinde 111 kafe, restoran, kuaför gibi işletmeler denetlenerek, tarife ve fiyat listesi bulundurma zorunluluğuna uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimlerde ekipler, tarife ve fiyat listesi bulundurmayan 4 işletmeye idari para cezası keserken, eksikliklerini hızla tamamlayarak, yönetmeliğe uyan 107 işletmenin sahiplerine ise teşekkür etti. - BARTIN

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Bartın, Hukuk, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bartın'da fiyat tarifesi uygulamasına uymayan 4 işletmeye ceza kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 01:27:41. #1.13#
SON DAKİKA: Bartın'da fiyat tarifesi uygulamasına uymayan 4 işletmeye ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement