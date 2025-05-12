Bartın'da Kan Bağışı Kampanyası: 174 Kişi Kan Verdi - Son Dakika
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Yerel

Bartın'da Kan Bağışı Kampanyası: 174 Kişi Kan Verdi

Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 'Damar yolundan hayat yoluna: Birbirimize candan bağlıyız' sloganlı kan bağışı kampanyasında, açılış günü 8 saat içinde 174 kişi kan bağışında bulundu.

12.05.2025 19:39  Güncelleme: 19:52
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Bartın'da "Damar yolundan hayat yoluna: Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla kan bağışı dazenlendi. Kampanyanın ilk gününde 8 saat içerisinde 174 kiş kan bağışında bulundu.

Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan çadırda kan bağış kampanyası başlatıldı. 12-17 Mayıs tarihleri arasında saat 10.30 ile 19.00 arasında gerçekleştirilen kampanyanın açılış programına Bartın Valisi Nurtaç, AK Parti Bartın Milletvekili Yusu Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, askeri erkan, polis müdürleri, kurum amir ve müdürleri katıldı.

Vali Arslan, yaptığı konuşmada vatandaşları bu yıl 6.'sı düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılmaya davet ederek, "Bugün ilimizde 6.'sını düzenlediğimiz 'Damar yolundan hayat yoluna: Birbirimize candan bağlıyız' kan bağışı kampanyasını başlattık. 12-17 Mayıs tarihleri arasında sabah 10.30 ve akşam 19.00 arasında gerçekleştirilecek. Herkesi kan vermeye bekliyoruz. Kan vermek bir ülke için önemlidir ama bizim için çok daha kıymetli. Bir hayat kurtarmak hepimiz için büyük önem arz ediyor. Kan veren insan hayat kurtarmakla kalmıyor, kendi sağlığı için ne kadar faydalı olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Bartın'ımızın ne kadar duyarlı olduğunu biliyoruz. Bu hafta boyunca yürüteceğimiz kampanyaya candan destek bekliyoruz" dedi.

Bazı kurum amir ve müdürlerinin de kan bağışında bulunduğu kampanyada 8 saat içerisinde 184 ünite kan toplandı. 223 kişinin kan bağış kampanyası için başvuruda bulunduğu fakat 48 kişinin ilaç kullanması, diyabet hastası olması gibi çeşitli nedenlerle kan veremediği öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bartın'da Kan Bağışı Kampanyası: 174 Kişi Kan Verdi - Son Dakika

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