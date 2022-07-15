Bartın'da şehitler dualarla anıldı - Son Dakika
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Bartın'da şehitler dualarla anıldı

15.07.2022 15:46
Bartın'da şehitler dualarla anıldı

Bartın'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde şehitlik ziyaret edilerek, dualar edildi.

Bartın'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde şehitlik ziyaret edilerek, dualar edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde yurt genelinde olduğu gibi Bartın'da da şehitlikler ziyaret edildi. Şehitlerin kabirlerine güllerin bırakıldığı ziyarette, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dualar edildi.

Ayrıca FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ncı yılı dolayısıyla Hükümet Caddesi üzerinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisinin açılışı da yapıldı. Sergide, darbecilere karşı sokağa çıkan vatandaşlarımızın destansı mücadelesinin yansıtıldığı fotoğraflara yer verildi.

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi vatanın ve milletinin bekası uğruna şehadete eren kahramanları saygıyla anan Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Türkiye Aşkına" sokaklara, meydanlara ve havalimanlarına giden vatandaşlarımızın isimlerinin tarihe ve kalplere silinmemek üzere kazıldığını söyledi.

Rektör Uzun, "Bundan 6 yıl önce, 15 Temmuz 2016 gecesinde Rabbimizin yardımı ve aziz milletimizin cesaretiyle ülkemiz büyük bir facianın eşiğinden dönmüştür. Bir ve beraber olan kahramanlarımız gövdelerini siper ederek, üstlerine gelen hayasızca akını durdurmuşlardır. Her biri ayrı bir hikayenin kahramanı olan şehitlerimiz, aynı zamanda cesaret, dirayet ve kararlı duruşlarıyla bir tarih yazmışlardır. Bu düşüncelerle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Gazilerimizden ebediyete irtihal edenlere Allah'tan mağfiret, hayatta olanlara sağlık ve afiyetler temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - BARTIN

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15 Temmuz sergisi açıldı 15 Temmuz sergisi açıldı Germencik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi Germencik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi
Kaynak: İHA

Demokrasi, Bartın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bartın'da şehitler dualarla anıldı - Son Dakika

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