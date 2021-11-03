Üye Girişi
Bartın'da yeni Adalet Sarayı binası hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Bartın'da yeni Adalet Sarayı binası hizmet vermeye başladı

03.11.2021 15:57
Bartın'da yeni Adalet Sarayı binası hizmet vermeye başladı

Bartın'da 12 bin metrekare arsa üzerinde yapımı tamamlanan yeni Adalet Sarayı binası hizmet vermeye başladı.

Bartın'da 12 bin metrekare arsa üzerinde yapımı tamamlanan yeni Adalet Sarayı binası hizmet vermeye başladı.

Gölbucağı mevkiinde inşa edilen ve yapımı tamamlanan yeni Adalet Sarayı binası hizmete girdi. 12 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 22 bin metrekare kapalı kullanım alanına sahip binada Hakim-Savcı otoparkı, personel otoparkı, resmi araç otoparkı, vatandaş otoparkı, 7 Hukuk Mahkemesi duruşma salonu ve 6 Ceza Mahkemesi duruşma salonu olmak üzere toplam 13 duruşma salonu bulunuyor. Bartın İcra Müdürlüğü de yeni Adalet Sarayı binasında hizmet vermeye başlayan birimler arasında yer alıyor.

Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak yeni Adalet Sarayı binasının faaliyete geçmesiyle birlikte Bartın halkına daha ferah bir ortamda Adalet hizmeti sunulacağını ifade ederek, "Adliyemiz yaklaşık 22 bin metrekare kapalı alana sahip olup; Adliyemiz bünyesinde Hakim-Savcı otoparkı, personel otoparkı, resmi araç otoparkı, vatandaş otoparkı, 7 Hukuk Mahkemesi duruşma salonu ve 6 Ceza Mahkemesi duruşma salonu olmak üzere toplam 13 duruşma salonu bulunmaktadır. İcra işlemlerinin etkili ve verimli sunulabilmesi ve İcra Dairelerinin kapasitesinin güçlendirilmesi amacı ile İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması Projesi kapsamında Bartın İcra Müdürlüğü, Pilot İcra Müdürlüğü olarak yeni Adalet Sarayında faaliyete geçirilmiştir. İnşallah Bartın halkımız daha ferah bir ortamda adalet hizmetini alacaktır" dedi.

Başsavcı Kaynak yeni Adalet Sarayının tamamlanmasında emekleri bulunan kişi ve kurumlara da teşekkür etti. - BARTIN

Bartın'da yeni Adalet Sarayı binası hizmet vermeye başladı
Bartın'da yeni Adalet Sarayı binası hizmet vermeye başladı
Bartın'da yeni Adalet Sarayı binası hizmet vermeye başladı
Bartın'da yeni Adalet Sarayı binası hizmet vermeye başladı
Bartın'da yeni Adalet Sarayı binası hizmet vermeye başladı
Bartın'da yeni Adalet Sarayı binası hizmet vermeye başladı

Bartın, Adalet, Savcı, İcra, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bartın'da yeni Adalet Sarayı binası hizmet vermeye başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! 8 kişiyi taşıyan Rus uçağı düştü 15:55 Son dakika! 8 kişiyi taşıyan Rus uçağı düştü Dört mevsime veda etmeye hazırlanın! Kış 2 aya iniyor, yaz ise 6 ay boyunca devam edecek 15:47 Dört mevsime veda etmeye hazırlanın! Kış 2 aya iniyor, yaz ise 6 ay boyunca devam edecek İrem Derici 15:34 İrem Derici "Çirkin" diyen takipçisine küfretti
Acun'un satın alacağı takımın hocası Şota oluyor 15:23 Acun'un satın alacağı takımın hocası Şota oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı Düğünde dua ederken kalp krizi geçirip öldü! Kahreden anlar kamerada 15:06 Düğünde dua ederken kalp krizi geçirip öldü! Kahreden anlar kamerada
Oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı 14:32 Oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı 18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu 14:23 18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu

Son Dakika Haberleri
15:54 Son dakika! 8 kişiyi taşıyan Rus uçağı düştü
15:42 Damadının üzerine yaptığı evi geri almak için eşini ve kızını öldürüp intihar etti!
15:34 İrem Derici "Çirkin" diyen takipçisine küfretti
15:22 Acun'un satın alacağı takımın hocası Şota oluyor
15:20 Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde
15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı
15:06 Kadının itirafı pes artık dedirtti: Çocuğumun babasından intikam almak için kardeşinden hamile kaldım
14:55 Sadakatsiz ve Kanunsuz Topraklar'ın yeni bölüm fragmanları yayınlandı
14:55 Bilim Kurulu toplantısında BioNTech aşısının 3. dozu için karar günü
14:43 İstanbul Emniyeti Çiftlik Bank sanığının Fenerbahçe formalı görüntüleri için özür diledi
Gazeteci Çetiner Çetin detayı paylaştı: Erdoğan, Biden'le görüşmesinde Suriye için nabız ölçtü Gazeteci Çetiner Çetin detayı paylaştı: Erdoğan, Biden'le görüşmesinde Suriye için nabız ölçtü         
15:58
Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı: Benim şirketle alakam yok Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı: Benim şirketle alakam yok         
15:48
Damadının üzerine yaptığı evi geri almak için eşini ve kızını öldürüp intihar etti! Damadının üzerine yaptığı evi geri almak için eşini ve kızını öldürüp intihar etti!         
15:43
CNN Türk canlı yayınında kriz! Deneyimli muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı CNN Türk canlı yayınında kriz! Deneyimli muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı         
15:25
Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde         
15:21
Kadının itirafı pes artık dedirtti: Çocuğumun babasından intikam almak için kardeşinden hamile kaldım Kadının itirafı pes artık dedirtti: Çocuğumun babasından intikam almak için kardeşinden hamile kaldım         
15:07
HDP'den HDP'den "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum" diyen Akşener'e çok sert tepki: İktidar diliyle saldıranlar acizdir         
14:41
Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı         
14:26
Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim anketi hakkında konuştu: Birinci parti olmaya devam ediyoruz, CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim anketi hakkında konuştu: Birinci parti olmaya devam ediyoruz, CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor         
13:41
Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın         
13:13
MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı         
12:17
Kuyumcu vitrinini inceleyen Suriyeli kadının etrafını sarıp altınlarını çaldılar! O anlar kamerada Kuyumcu vitrinini inceleyen Suriyeli kadının etrafını sarıp altınlarını çaldılar! O anlar kamerada         
12:05
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı         
11:52
Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak         
11:50
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 16:02:11. #1.13#
SON DAKİKA: Bartın'da yeni Adalet Sarayı binası hizmet vermeye başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement