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Bartın İl Jandarma Alay Komutanlığı'na Kıdemli Albay Mehmet Baykal atandı.

Cumhurbaşkanlığı atama ve görevde yükselme kararnamesi Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararnameyle Jandarma Genel Komutanlığında 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 6 general bir üst rütbeye, 16 albay ise generalliğe yükseldi. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11. maddesine göre yapılan atamalara göre 3 yıldır Bartın İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Jandarma Kıdemli Albay Ersin Aslan Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı. Aslan'ın yerine ise İçişleri Müşaviri Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Baykal getirildi. - BARTIN