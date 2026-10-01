Bartın Kurucaşile'de yağmur sonrası denizde gökkuşağı 10 dakika görüldü

Bartın Kurucaşile'de yağmur sonrası denizde gökkuşağı 10 dakika görüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde öğle saatlerinden itibaren aralıklarla yağan yağmurun ardından güneş açınca deniz üzerinde gökkuşağı oluştu. Yaklaşık 10 dakika görülen gökkuşağını vatandaşlar cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştı.
BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde yağmurun ardından güneşin açmasıyla deniz üzerinde gökkuşağı oluştu.
Kurucaşile ilçesinde öğle saatlerinden itibaren aralıklarla yağmur etkili oldu. Yağmurun ardından güneşin ortaya çıkmasıyla deniz üzerinde gökkuşağı oluştu. Yaklaşık 10 dakika boyunca görülen gökkuşağı, güzel görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla görüntüledikleri gökkuşağını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,
Kaynak: DHA
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