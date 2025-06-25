Bartın Üniversitesi'nde Evlilik Teklifi - Son Dakika
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Bartın Üniversitesi'nde Evlilik Teklifi

Bartın Üniversitesi\'nde Evlilik Teklifi
25.06.2025 11:56
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Mezuniyet töreninde Ali Esen, kız arkadaşı Serpil Kundakçı'ya sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Bartın Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde bir genç, binlerce kişinin meraklı bakışları arasında kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.

Bartın Üniversitesi'nde 3 bin 302 öğrenci mezuniyet coşkusu yaşadı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı törende, üzerlerinde cübbeleri ve ellerinde çiçekle yürüyen öğrencilerden bazıları ise yürüyüş esnasında mezuniyetlerini ifade eden esprili dövizler de taşıdı. Bir öğrenci ise 2 arkadaşının omzunda protokolün ve hocalarının önünden geçti.

Okul kütüğüne, en iyi dereceyle mezun olan öğrencinin ismi çakılırken, dereceye giren öğrencilere de plaket verildi.

Programda öğrencilerin hep birlikte yaptığı mezuniyet yeminin ardından ise geri sayım yapılarak kepler havaya fırlatıldı.

Bartın Meslek Yüksekokulu Park ve Pahçe Bitkileri Bölümü Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği programından mezun olan Ankaralı Ali Esen, 2 yıldır birlikte okuduğu ve birlikte mezun oldukları kız arkadaşı Serpil Kundakçı'ya sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu. Arkadaşları ve hocalarının organizesiyle halay çekmek için piste çıkan Ali Esen, cebinden yüzük çıkarıp dizlerinin üstüne çökerek, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Halaya katılmak için piste çıkan Serpil Kundakçı çok şaşırdığı sürpriz teklifine bağırarak evet cevabı verdi. Çifte mutluluk yaşayan gençler, oyunlar oynayarak mezuniyetin tadını çıkardı.

Teklif sebebiyle çok şaşırdığını belirten Kundakçı, "Hiç beklemiyordum. Çok şaşırdım, çok mutluyum" diye konuştu.

Çok heyecanlı olduğunu ifade eden Ali Esen ise, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Böyle mezuniyet gibi özel bir günü taçlandırmak istedim. Artık kolaylıkla unutamayacağımız bir gün oldu" diye konuştu. - BARTIN

Kaynak: İHA

Ali Esen, Evlilik, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bartın Üniversitesi'nde Evlilik Teklifi - Son Dakika

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