Başakşehir Belediye Başkanı Engellilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Başakşehir Belediye Başkanı Engellilerle Bir Araya Geldi

Başakşehir Belediye Başkanı Engellilerle Bir Araya Geldi

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Engelliler Haftası kapsamında özel çocuklar ve gençlerle bir araya geldi. Sosyal aktivitelerde bulunan Başkan Kartoğlu, hobi bahçesine domates fidesi dikti.

11.05.2024 08:43  Güncelleme: 08:45
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Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında özel çocuklar ve gençlerlebir araya geldi. Gençlerle birlikte sosyal aktivitelerde bulunan Başkan Kartoğlu, hobi bahçesine domates fidesi de dikti.

Sosyal farkındalık çalışmalarına her geçen gün yenilerini ekleyen Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki özel bireylere yönelik anlamlı çalışmalar yürütüyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Başakşehir Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel çocuklar ve gençlerle bir araya geldi. Düzenlenen sosyal aktivitelerde çocuklarla birlikte keyifli vakit geçiren Başkan Kartoğlu, özel komşularına yönelik yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

"Her alanda yanınızdayız"

Komşuları için her alanda çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Kartoğlu, "Rehberlik ve yönlendirme, sosyal yardım desteği, medikal malzeme desteği, tamir ve bakımdesteğimizle her zaman komşularımın yanındayım. Tekerlekli sandalye kullanan ve şehir içi ulaşımda zorluk yaşayan özel komşularımızı araçlarımızla istedikleri lokasyona kolayca ulaştırıyoruz. Evde bakım projemiz kapsamında temizlik, kişisel bakım, tamir ve bakım desteği veriyoruz. İlçe Milli Eğitim müdürlüğümüzle yürüttüğümüz Engelliliği Önleyici Uygulamalar kapsamında 0-3 yaş aralığındaki çocuklarımızın gelişimini takip ediyoruz." diye konuştu.

Engelsiz Mola Kafe, hobi bahçesi, sosyal yaşam alanları

Başakşehir Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kartoğlu, "Özel çocuklarımızınve gençlerimizin bir yandan alanında uzman eğitmenler eşliğinde yeteneklerini keşfediyoruz, diğer yandan öz güven aşılayarak bağımsız yaşamlarına ve sosyalleşmelerine destek oluyoruz. Senin Sesin, Benim Kitabım projemiz ve atölyelerimiz ile hayatın her anında birlikte oluyoruz. Engelsiz Mola Kafemiz, hobi bahçemiz ve sosyal yaşam alanlarımızdada keyifli vakit geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

Başkan Kartoğlu, Başakşehir Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bulunan Engelsiz Mola Kafe'de gençlere limonata daısmarladı. Ardından hobi bahçesine geçerek gençlerle birlikte domates fidesi dikti. İlk can suyunu da hep birlikte verdiler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başakşehir Belediye Başkanı Engellilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika

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