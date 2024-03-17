Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu Medya Mensuplarıyla Buluştu

Yerel

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Geleneksel Medya Mensupları Sahur Buluşması'nda medyanın önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Başkan Kartoğlu, "Başakşehirli ailemizin bir parçası olarak gördüğüm kıymetli medya mensuplarımıza hem belediyemizin hem de gönlümüzün kapıları sonuna kadar açık" dedi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, geleneksel hale gelen sahur buluşmasında gazete, radyo, televizyon ve internet medyasından önemli isimlerini ağırladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda medya mensuplarına hitap eden Başkan Kartoğlu, bir gün herkesin Başakşehirli olacağını söyledi.

"Gönlümüzün kapıları sonuna kadar açık"

Mutluluğun şehrinde medya mensuplarıyla bir kez daha bir araya gelmekten onur duyduğunu dile getiren Başkan Kartoğlu, "Her zaman söylediğim gibi, Başakşehirli ailemizin bir parçası olarak gördüğüm kıymetli medya mensuplarımıza hem belediyemizin hem de gönlümüzün kapıları sonuna kadar açık" dedi.

Başkan Kartoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zaman zaman bir araya gelerek, birlik ve beraberliğimizi de tazelemeye gayret ediyoruz. Ülkemize örnek ve öncü olduğumuz Başakşehir Yeni Medya Akademisi çatısı altında hayata geçirdiğimiz projelere, gazeteci dostlarımla yeni dönemde yenilerini ve daha güzellerini ekleriz inşallah. Akademimiz, sadece verilen eğitimlerle değil, sektöre kazandırdığımız yetenekli ve dinamik gençlerle de dikkat çekiyor." - İSTANBUL