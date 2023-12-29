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Başakşehir Belediyesi Afet Eğitim Merkezi'ni Hizmete Açtı - Son Dakika
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Başakşehir Belediyesi Afet Eğitim Merkezi'ni Hizmete Açtı

Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerini afetlere karşı bilinçlendirmek ve afetlerde görev yapacak profesyonel ekipler oluşturmak amacıyla kurduğu BAŞAKAY Afet Eğitim Merkezi'ni hizmete açtı. Merkezde, afet sonrası ilk müdahaleden göçük altında kalanların kurtarılmasına kadar kapsamlı eğitimler verilecek. Ayrıca merkezde tırmanma kulesi, enkaz arama kurtarma binası, yangın istasyonu ve çadır kurma alanı gibi donanımlar bulunuyor.

Başakşehir Belediyesi Afet Eğitim Merkezi\'ni Hizmete Açtı
29.12.2023 - 17:07,
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Başakşehir Belediyesi'nin ilçe sakinlerini afetlere karşı bilinçlendirmek ve afetlerde görev yapacak profesyonel ekipler oluşturmak amacıyla kurduğu BAŞAKAY Afet Eğitim Merkezi hizmete açıldı.

Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerini afetlere karşı bilinçlendiren ve Türkiye'nin dört bir yanındaki afetlerde görev yapan Başakşehir Arama Kurtarma Afet Yönetimi (BAŞAKAY)'ın faaliyet alanını genişletti. Özellikle 6 Şubat depreminin ardından binlerce afetzedenin yardımına koşan BAŞAKAY'ın yeni afet eğitim merkezi törenle hizmete açıldı.

"Profesyonel ekiplerin oluşturulmasını sağlayacağız"

Açılış töreninde konuklara hitap eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Deprem başta olmak üzere, her türlü afete karşı komşularımızı bilinçlendirmek amacıyla 2021 yılında kurduğumuz Başakşehir Arama Kurtarma Afet Yönetimi BAŞAKAY'ın çalışmalarını üst seviyeye çıkarıyoruz. Temelini beş ay önce attığımız BAŞAKAY Afet Eğitim Merkezimizin kapılarını açıyoruz. Merkezde, komşularımıza yönelik bilinçlendirme eğitimlerinin yanında, deprem ve sel gibi afetlerde görev yapacak profesyonel ekiplerin oluşturulmasını sağlayacağız. Her türlü doğal afette sahada görev yapacak profesyonel ekipler ve bu ekiplere destek olacak gönüllüleri yetiştireceğiz." şeklinde konuştu.

"12 metre yüksekliğinde tırmanma kulesi bulunuyor"

Merkezde afet sonrası ilk müdahaleden göçük altında kalanların kurtarılmasına kadar kapsamlı eğitimler verileceğini ifade eden Başkan Kartoğlu, "BAŞAKAY Afet Eğitim Merkezimizde, 12 metre yüksekliğinde tırmanma kulesi, enkaz kırım kesme alanı, iki katlı betonarme yapıdan oluşan afet enkaz arama kurtarma binası, yangın istasyonu ve çadır kurma alanı yer alıyor. Merkezde 25 kişilik eğitim salonunun yanı sıra tribün, 4 konteyner, kafe, yemekhane, fitness ve ofis alanları da bulunuyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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