Başakşehir Belediyesi Şehir Sanat'ta Sanatseverleri Ağırladı - Son Dakika
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Başakşehir Belediyesi Şehir Sanat'ta Sanatseverleri Ağırladı

Başakşehir Belediyesi Şehir Sanat\'ta Sanatseverleri Ağırladı

Başakşehir Belediyesi, 2022 yılında açılışı yapılan Şehir Sanat'ta düzenlenen sergilerle sanatseverleri buluşturdu. Eğitimler, atölyeler, söyleşiler ve sergilerle sanata yeni bir boyut kazandırıldı.

10.08.2024 09:31  Güncelleme: 09:38
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Başakşehir Belediyesi, kültür sanat alanındaki faaliyetleriyle sanata yeni bir boyut kazandırdı. 2022 yılında açılışı yapılan Şehir Sanat'ta düzenlenen sergilerde birbirinden nadide eserler sanatseverlerle buluşturuldu.

Başakşehir Belediyesi, kültür sanatın şehrini zarif ve ince dokunuşlarla güzelleştirmeye devam ediyor. 2022 yılında hayata geçirilen ve yıl içerisinde çok sayıda sanat etkinliğine ev sahipliği yapılan Şehir Sanat, binlerce sanatseveri ağırladı. Yapılan eğitimler, atölyeler, söyleşiler ve sergilerle sanata yeni bir boyut kazandırıldı.

Binlerce Başakşehirli katıldı

İlklerden Güncele Türk Resminin Panoraması Sergisi'nden Hilye-i Şerif ve Hat Sergisi'ne, Doğadan Metropole Sergisi'nden Yemin Olsun Sergisi'ne kadar alanında öncü olan usta sanatçıların eserleri sanatseverlerle buluşturuldu. Sanatı hayatının merkezine nakşeden Başakşehirlilerin katılımıyla, Günseli Kato ile Geleneksel Sanatlarda Çağdaş Yorumlar Söyleşisi'nden Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan ile İzler ve Renkler Söyleşisi'ne, Hikmet Barutçugil ile Sanatla Geçen Bir Ömür Söyleşisi'nden Cemal Toy ve Savaş BarkçinSöyleşileri'nin yer aldığı çok sayıda program düzenlendi.

Usta isimlerden eğitim

İlhami Atalay ile Deri Teknikleri Atölyesi, Yasin Toruloğlu ile Çamura İlk Dokunuş Atölyesi, Leyla Kara ile Kağıt Yapım Atölyesi, Bir Resmi Tamamlamak Anne Çocuk Resim Atölyesi, Ressam Dağıstan Çetinkaya ile "Karikatürde Boyutlar Arası Geçiş" Atölyesi, Ressam Bilgehan Atalay'ın "Resim Sanatında Kolaj Tekniği" Atölyesi'nin de yer aldığı ve usta isimlerin katıldığı çok sayıda atölyeye imza atıldı. Sanat kapılarının açıldığı ilk günden bu yana haftanın 6 günü 14 yaş ve üzeri binlerce gence, 16 branşta eğitim verildi. Aralarında hüsn-ü hat, tezhip, minyatür ve ebrunun da yer aldığı birçok branştaki eğitimler de ara vermeden devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başakşehir Belediyesi Şehir Sanat'ta Sanatseverleri Ağırladı - Son Dakika

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