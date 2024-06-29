Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Yangın Alarmı Panik Yarattı - Son Dakika
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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Yangın Alarmı Panik Yarattı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir kişinin yangın alarmına basması sonucunda hastanede panik yaşandı. Hastalar ve hastane personeli paniğe kapılarak hastaneyi tahliye etti. Ancak hastane yönetimi, alarmın yanlışlıkla basıldığını ve herhangi bir tehlike olmadığını duyurdu.

29.06.2024 00:37
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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yangın alarmına basılınca, panik oluştu

Bir kişinin alarma basmasıyla birlikte paniğe kapılan hastanalar dışarı çıktı, o anlar kameraya yansıdı

İSTANBUL - Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir kişinin, koridordaki yangın alarmına basması sonucunda hastanede panik yaşandı. Vatandaşlar alarmın duyulmasıyla birlikte dışarıya çıkarken, hastanede olumsuz bir durum olmadığı anons edildi. Panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, bugün saat 14.30'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre bir kişi, hastane koridorunda bulunan yangın alarmına bastı. Bunun üzerine yangın alarmı çalmaya başladı. Alarmın çalmasıyla birlikte hastalar ve hastane personeli paniğe kapılırken, hastane hızlı bir şekilde tahliye edilmek istendi. Olayın hemen ardından gerçek ortaya çıktı. ve hastane yönetimi yangın alarmına yanlışlıkla basıldığını ve herhangi bir tehlike olmadığını anons etti. Ancak bu duyurulara rağmen birçok hasta ve ziyaretçi, panik içerisinde hastaneyi boşalttı. Yaşanılan panik anları cep telefonu kameraları tarafından böyle görüntülendi.

"Yangın ya da olumsuzluk yaşanmamış olup sağlık hizmeti sunumuna kesintisiz devam edilmektedir"

Olayla ilgili Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Hastanemizde bugün öğle saatlerinde yangın alarm butonuna yanlışlıkla basılması sonucu Yangın Otomasyon Sistemi tarafından bilgilendirme anonsu devreye girmiştir. Hastanemizde herhangi bir yangın ya da olumsuzluk yaşanmamış olup sağlık hizmeti sunumuna kesintisiz devam edilmektedir" denildi.

(BT-RU-ÖK-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Yangın Alarmı Panik Yarattı - Son Dakika

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