Başakşehir\'de Yangında Hayatını Kaybeden Nazlıcan Pehlivan Son Yolculuğuna Uğurlandı

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İstanbul Başakşehir'de 3 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Nazlıcan Pehlivan, yaşadığı mahallede bulunan Hz. Ali Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Dün, saat 06.00'da Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Çağlayan Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katındaki çatı katı dairesinde elektrik sobasından kaynaklı olduğu düşünülen yangın çıkmıştı. Çıkan yangında ağabeyini uyandırarak ev halkının kurtulmasını sağlayan 12 yaşındaki Nazlıcan Pehlivan, oluşan yoğun duman nedeniyle yönünü kaybederek evde mahsur kalmış ve yaşamını yitirmişti. Sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlanan Nazlıcan Pehlivan'ın cenazesi ailesine teslim edilmişti. Nazlıcan için bugün oturduğu mahallede bulunan Hz. Ali Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ailenin akrabaları, yakınları ve yangından kurtulan aile fertleri katıldı.

İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Nazlıcan'ın cenazesi Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL