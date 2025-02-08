Başakşehir'de Yangında Hayatını Kaybeden Nazlıcan Pehlivan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başakşehir'de Yangında Hayatını Kaybeden Nazlıcan Pehlivan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Başakşehir\'de Yangında Hayatını Kaybeden Nazlıcan Pehlivan Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul Başakşehir'de elektrik sobasından kaynaklı yangında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Nazlıcan Pehlivan, Hz. Ali Camii'nde düzenlenen cenaze namazıyla defnedildi. Cenazeye katılanlar arasında yerel yönetim temsilcileri ve aile üyeleri bulunuyordu.

08.02.2025 17:14  Güncelleme: 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Başakşehir'de 3 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Nazlıcan Pehlivan, yaşadığı mahallede bulunan Hz. Ali Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Dün, saat 06.00'da Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Çağlayan Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katındaki çatı katı dairesinde elektrik sobasından kaynaklı olduğu düşünülen yangın çıkmıştı. Çıkan yangında ağabeyini uyandırarak ev halkının kurtulmasını sağlayan 12 yaşındaki Nazlıcan Pehlivan, oluşan yoğun duman nedeniyle yönünü kaybederek evde mahsur kalmış ve yaşamını yitirmişti. Sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlanan Nazlıcan Pehlivan'ın cenazesi ailesine teslim edilmişti. Nazlıcan için bugün oturduğu mahallede bulunan Hz. Ali Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ailenin akrabaları, yakınları ve yangından kurtulan aile fertleri katıldı.

İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Nazlıcan'ın cenazesi Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel Yönetim, Başakşehir, Güvenlik, istanbul, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başakşehir'de Yangında Hayatını Kaybeden Nazlıcan Pehlivan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:18 İstanbul’da kan donduran olay Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi İstanbul'da kan donduran olay! Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi
21:02 Beşiktaş, Sivasspor’u deplasmanda 2-0 yendi Beşiktaş, Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yendi
20:53 AKOM’dan İstanbul’a bir uyarı daha Pazartesiden itibaren kar etkili olacak AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak
20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
02:24 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü
01:16 Hastanede büyük skandal Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 22:25:34. #1.13#
SON DAKİKA: Başakşehir'de Yangında Hayatını Kaybeden Nazlıcan Pehlivan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.