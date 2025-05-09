Başarılı Öğrenciler Kaymakam ile Buluştu

Köşk kaymakamı Tuğba Polat, çeşitli yarışmalarda derece elde eden başarılı öğrencileri makamında ağırladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün koordine ettiği "İmam Hatip Liseleri arası Arapça Şiir Okuma" kategorisinde Aydın'da yapılacak final yarışmalarına katılan dört okuldan birisi olan Köşk Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Betül Çifçi ve danışman öğretmeni Nuran Akçakaya Köşk Kaymakamı Tuğba Polat tarafından makamında ağırlandı. Ayrıca Aydın il seviyesinde gerçekleşen matematik olimpiyatlarında İlçe birincisi olan Köşk Anadolu İmam Hatip Lisesi "Matematik Olimpiyat Takımı Öğrencileri" Muhammet Muhammedoğlu, Betül Hamo, Gülcan Yasan ve danışman öğretmenleri Mehmet Ali Kasap ta İlçe Kaymakamı Tuğba Polat'ın misafiri oldu. Kaymakam Polat ilçeyi başarı ile temsil eden öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - AYDIN