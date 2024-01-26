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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Gölpazarı'ndaki Lise Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Gölpazarı'ndaki Lise Öğrencileriyle Buluştu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Gölpazarı ziyareti sırasında söz verdiği lise öğrencileriyle bir araya geldi. Vali Aygöl, öğrencilerle sohbet ederek gelecek planlarını sordu ve onlara uygun bir zemin hazırlamak istediklerini belirtti. Vedalaşırken bir öğrencinin hediyesiyle karşılaşan Vali Aygöl, yetenekli gençlere sahip çıktıklarını ifade etti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Gölpazarı\'ndaki Lise Öğrencileriyle Buluştu
26.01.2024 - 10:42,  Güncelleme: 10:55
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Gölpazarı ziyareti esnasında söz verdiği lise öğrencileri ile bir araya geldi.

Vali Aygöl'e Gölpazarı İlçe Kaymakamı Alparslan Sözen ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol eşlik etti. Gölpazarı'nda yatılı olarak öğrenim gören ve üniversiteye hazırlanan lise öğrencileriyle değerli vakit geçiren Vali Aygöl sözleriyle adeta ilham oldu. Akşam yemeğine dahil olan Vali Aygöl, bir süre öğrencilerle sohbet ederek gelecek planlarını sordu. 'Hangi bölümü okumak istiyorsunuz, hangi üniversitede okumak istiyorsunuz?" sorularını yönelten Aygöl, öğrencilere uygun bir zemin hazırlamak istediklerini belirtti. Aygöl, "Sizlerle birlikte akşam yemeğinde buluşmak istedik. Fedakar ve fedakarlık yapan öğretmenlerimiz var. Onlarla sizlere uygun bir zemin hazırlamak istiyoruz. Sizlerden de bir talebimiz var ve talebimiz bugünden hedeflerinizi koymanızı istiyoruz. Hedeflerinizi belirlemenizi istiyoruz ve bu hedef doğrultusunda çalışmanızı arzuluyoruz" ifadelerini kullandı.

Ardından vedalaşırken lise öğrencisinin hediyesiyle karşılaşan Vali Aygöl, mutluluğunu belirtti. Başarılı lise öğrencisi, Vali Aygöl'ün bir şehit yeğeni ile çekilen fotoğrafını çizerek hediye etti. Vali Aygöl ise resmi beğendiğini belirterek, "Yetenek avcılarımız iş başında. Yetenekli yavrularımızı keşfediyor ve sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullanarak teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Gölpazarı'ndaki Lise Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika


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