Başarılı oyuncu Hakan Bilgin ESO'da söyleşiye konuk oldu

Eskişehir Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen "Fark Yaratan Sohbetler 2" söyleşisine oyuncu Hakan Bilgin konuk oldu.

Eskişehir Sanayi Odası'nın desteğiyle Peryön Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Güney Marmara Şubesi'nin düzenlediği söyleşide ünlü dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Hakan Bilgin, farklılığı fark etmenin insanın hayatını nasıl değiştirdiğini anlattığı konuşmasında hem güldürdü hem düşündürdü. İnsan kaynakları profesyonelleri ve iş insanlarının yoğun olarak katıldığı etkinliğin açılışında konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Odamız ve Peryön Güney Marmara Şubesi'nin gerçekleştirdiği bu söyleşi umarım muhteşem ve güzel geçecek. Artık normal hayatımıza geri dönmeye çalışıyoruz. Tiyatro sanatçımız Hakan Bilgin'e de teşekkür ederiz. Farkında olmak, farklı olmakla sanırım son derece önemli. Son 300 yıla baktığımızda yüzde 5'lik bir popülasyon farklı oldukları ve farkındalık ortaya koydukları için dünyayı değiştirdi. Üretici düşünce olmadan ne girişimci oluşturabiliriz ne farklılık ortaya koyabiliriz" dedi.

"Eskişehir özel şehir"

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Güney Marmara Şubesi Başkanı Neslihan Özer ise, pandemi sebebiyle etkinliklerin bilgisayar programları üzerinden yapıldığını belirterek, "Her şeyi 'zumlandık', yüz yüze gelmeyi çok özledik. Bugün ise yüz yüzeyiz. Fark yaratanlar, farkıma takılanlar diyecek Hakan Bey" diye konuştu

Yapılan açılış konuşmalarından sonra oyuncu Hakan Bilgin sahneye çıkarak umut ve farklılığın önemine dair bir söyleşi gerçekleştirdi. Bilgin, "Farklılığımızı fark edersek onunla büyür gelişiriz. Bu da bizi biz yapan özel değerlerimizdir. Kısaca kendi farkımızı fark etmekle ilgili her şey. Hikayenin temelinde bu var" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR