Başbağlar'da 33. Yıl Anması - Son Dakika
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Başbağlar'da 33. Yıl Anması

Başbağlar\'da 33. Yıl Anması
04.07.2026 09:53
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Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'teki terör saldırısında yaşamını yitiren 33 sivil anılıyor.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde, 5 Temmuz 1993'te terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda yaşamını yitiren 33 sivil, katliamın 33. yılında rahmetle anılıyor.

Cumhuriyet tarihinin en acı sivil katliamlarından biri olarak hafızalara kazınan saldırıda, köy meydanında toplanan sivillerden 28'i kurşuna dizilerek, 5'i ise sığındıkları evlerin ateşe verilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Saldırıda köydeki çok sayıda evin yanı sıra okul, cami ve halkevi de yakıldı.

Katliamdan yaralı olarak kurtulan dönemin Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akarpınar, yaşadıkları acının ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirterek, "Burada bir katliam yaşandı. Ben de saldırıdan yaralı kurtuldum. Köylülerimiz kurşuna dizildi, evlerin içinde yakılarak öldürülenler oldu. Bu acıyı unutmak mümkün değil." dedi.

Saldırı sırasında köyün telefon ve elektrik hatları da kesilirken, olay komşu köy sakinlerinin durumu yetkililere bildirmesiyle ortaya çıktı.

Başbağlar'da her yıl olduğu gibi bu yıl da saldırıda hayatını kaybedenler düzenlenecek anma programıyla dualarla yad edilecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Terör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başbağlar'da 33. Yıl Anması - Son Dakika

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