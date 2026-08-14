Başbakan Charnvirakul\'a F-16 Escort

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul'un özel uçağıyla yaptığı uçuşa, Tayland Hava Kuvvetleri'ne ait 3 adet F-16 savaş uçağı eşlik etti.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, sabah saatlerinde başkent Bangkok'tan Nakhon Ratchasima'da bulunan bir hava üssünü ziyaret etmek üzere özel uçuş gerçekleştirdi. Pilotluk belgesi bulunan Tayland Başbakanı Charnvirakul'un özel uçağıyla yaptığı uçuşa F-16'lar eskortluk etti. Üç adet F-16'nın eşlik ettiği uçuşun, Hava Kuvvetleri'nin VIP uçaklara yönelik hava eskortu tatbikatı kapsamında gerçekleştirildiği öğrenildi. Başbakanın kullandığı TBM 930 tipi uçak ve beraberindeki F-16 uçaklarının askeri üs üzerinde yaptığı geçiş uçuşlarının ardından iniş yapan Charnvirakul, daha sonra Tayland Hava Kuvvetleri'ne ait H225M helikopteriyle gerçekleştirilen muharebe arama-kurtarma tatbikatını izledi. Tayland Hava Kuvvetleri'nin kapasitesinin artırılması gerektiğini belirten Charnvirakul, hükümetin bu yöndeki çalışmaları destekleyeceğini söyledi. Ziyaretin sonunda Anutin'e, 103. Filo tarafından hazırlanan ve üzerinde Mickey Mouse figürü bulunan "F-16 Fighting Mickey" yazılı özel bir arma hediye edildi. "Mickey"nin, Charnvirakul'un uçuş sırasında kullandığı çağrı adı olduğu belirtildi.

Pilotluk eğitimi bulunan Anutin, uzun yıllardır kendi uçaklarını kullanıyor. Özellikle zaman zaman organ nakli operasyonlarına uçağıyla destek veren Başbakan'ın, son yıllarda bu tür gönüllü uçuşlar gerçekleştirdiği biliniyor.