Basın Bayramı'nda Zorluklar Vurgulandı - Son Dakika
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Yerel

Basın Bayramı'nda Zorluklar Vurgulandı

Basın Bayramı\'nda Zorluklar Vurgulandı
23.07.2025 16:56
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Kütahya Gazeteciler Cemiyeti, basının ekonomik sorunlarına dikkat çekerek destek çağrısında bulundu.

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, basının karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çekerek, çözüm için girişimlerini sürdürdüklerini belirtti.

Türk basınında sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz 1908 tarihinin her yıl "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlandığını hatırlatan Başkan Sağlam, içinde bulunulan zor şartlar nedeniyle bu günü bir bayramdan çok, "dayanışma günü" olarak değerlendirdiklerini vurguladı. Sağlam, basın özgürlüğü, çalışma şartları, mesleki standartlar ve dijital habercilik gibi alanlarda acil çözüm bekleyen çok sayıda sorun bulunduğuna dikkat çekti.

"Ekonomik zorluklar yerel basını zorluyor"

Özellikle yerel basının hem sektörel hem de ekonomik sıkıntılarla mücadele ettiğini belirten Başkan Sağlam, "Gazetelerimiz, internet sitelerimiz ve radyolarımız sürekli ekonomik sorunlarla karşı karşıya. Resmi ilan gelirlerinde ciddi bir düşüş yaşanıyor. Bu durum, basın kuruluşlarının ayakta kalmasını zorlaştırıyor" dedi.

Yaşanan sıkıntıların halkın doğru ve zamanında bilgiye ulaşmasını engellediğini ifade eden Sağlam, "Basın kuruluşlarının kapanması, yerel demokrasiyi zayıflatır, halkın sesi duyulmaz hale gelir. Bu da toplumda büyük bir bilgi boşluğu oluşturur" şeklinde konuştu.

"Doğru haber için gazeteler yaşamalı"

Doğru bilgi ve tarafsız yayın anlayışının önemine vurgu yapan Sağlam, "Toplumun güvenilir haber kaynaklarına ulaşabilmesi için gazetelerimiz ve internet sitelerimiz yaşamalı. Görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için desteklenmeleri şart" dedi.

Basının desteklenmesi için kamu kurumları, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve siyasilerin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirten Sağlam, vatandaşlara da çağrıda bulunarak "Araştıran, doğruluğu teyit edilmiş haber yapan basına sahip çıkmalıyız. Sosyal medyadaki kaynağı belirsiz içerikler yerine, güvenilir gazetelerden ve internet sitelerinden bilgi alınmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Sağlam açıklamasını, "Basınımıza sahip çıkalım, çünkü basın halkın sesidir" sözleriyle tamamladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Gazeteler, Politika, Ekonomi, Eğitim, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Basın Bayramı'nda Zorluklar Vurgulandı - Son Dakika

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