Basın Mensuplarına TOKİ Konut Tahsisi Talebi

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Afyon Basın Cemiyeti (ABC) Yönetim Kurulu Başkanı Selcen Dilek Çöygün, kentte TOKİ aracılığıyla basın mensuplarına yapılması planlanan konutların, basın sektöründe görev yapan ve sigortası basın kuruluşları üzerinden ödenen kişilere tahsis edilmesi gerektiğini kaydetti.

ABC Yönetim Kurulu Başkanı Çöygün, kamuoyunda yer alan TOKİ konutlarının sadece Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti (AGC) üyelerine tahsis edileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Başkan Çöygün, konutların belirli bir meslek örgütü ya da belirli kişilerin tekelinde olduğu yönündeki söylemlerin kabullenilemez olduğunu ifade ederek, "ABC olarak biz böyle bir durumu kesinlikle kabullenmiyoruz. Önceki dönemlerde söylediğimiz gibi konutlara basın mensuplarının her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır. Bizler ABC olarak konutların bu derneğe üye ya da bir başka derneği üye diyerek basın mensuplarının ötekileştirilip, ayrıştırılmalarından yana değiliz. AGC'nin bu tür bir söylem geliştirmesinin açıkçası mantığını anlayamadık. ABC olarak konut konusunda söylemimiz net ve açıktır, konutların basın kuruluşlarında çalışan daha doğrusu SGK primlerinin medya kuruluşları üzerinden yatırılan kişilere hiçbir ayrım yapmadan tahsis edilmesi taraftarıyız" dedi. - AFYONKARAHİSAR