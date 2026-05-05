Basın Özgürlüğü İçin Meslek Yasası Gerekiyor

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Ayhan Türkez, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınladı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 3 Mayıs tarihinin Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak ilan edildiğini hatırlatan Türkez, dünyanın çeşitli ülkelerinde gazetecilerin, hala şiddetle ve engellerle karşılaştıkları, birçok gazetecinin öldürüldüğü ve bir kısmının da hapiste olduğunu belirtti.

Meslek yasası çıkarılmalı

Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nün kutlandığı bu günde gazetecilerin, meslek yasası düzenlemesine ihtiyaç duyduğunu anlatan Türkez, basın sektöründe gazetecilik mesleğini tanımlayan ve standartları belirleyen kapsamlı bir yasal düzenlemenin bulunmaması, mesleğe giriş kriterlerinin belirlenmemiş olmasının, gazeteciliğin denetimsiz şekilde yapılabilmesine neden olduğunu ifade etti. Türkez, bu durumun, mesleki niteliğin düşmesine ve etik ihlallerin artmasına, kamuoyunun doğru bilgiye erişimine de olumsuz etki ettiğini kaydetti. Özellikle dijital medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte sorumsuz ve denetimsiz içerik üretiminde ciddi artış gözlendiğini, bu durumun da halkın doğru bilgiye ulaşmasında sorun oluşturduğunu bildiren Türkez, "Bu nedenle gazetecilik mesleğini açık biçimde tanımlayan, mesleki yeterlilikleri ve etik ilkeleri belirleyen, gazetecilerin haklarını koruyan bir Meslek Yasası'nın ivedilikle çıkarılması gerekmektedir. Ancak bu düzenleme, ifade ve basın özgürlüğünü kısıtlayan değil, aksine güçlendiren bir anlayışla hazırlanmalıdır" dedi.

Basın özgürlüğünün, sadece gazetecilerin serbestliği olarak algılanmamasını gerektiğini söyleyen Türkez, "Basın özgürlüğü, gazetecilerin haber alma, haber verme ve ifade özgürlüğüdür. Basın özgürlüğü aynı zamanda halkın da doğrudan haber alma özgürlüğüdür. Basın özgürlüğü, doğru bilgilendirilmiş ve eleştirel olabilen vatandaşlara sahip bir ülke olabilmemizin garantisi olmalıdır. İleri demokrasiler, ancak bu nitelikteki vatandaşlarca yaşatılabilir ve korunabilir " ifadelerini kullandı.

Sorunlar kadar sorumluluklarımız da var

Demokrasinin yaşatılabilmesi için gazetecilere de görev düştüğünü anlatan Türkez, mesajında şunları kaydetti:

"Gazeteciler mesleki anlamda çağın gerekleri ile donanımlı olmalıdır. Bu günün, basın özgürlüğünün yeni açılımlar ve güvencelerle genişletilerek, iletişim özgürlüğüne dönüştürüleceği, hukuki düzenlemelerin gerçekleştirildiği bir süreç olarak kutlanması çok daha sevindirici olacaktır. Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nün, gazetecilerin ve basın kuruluşlarının hem mesleklerini özgürce yapabildikleri, hem de ekonomik bağımsızlıklarını elde etmiş olarak görevlerini sürdürdükleri bir gün olarak kutlanması gereğini bir kere daha hatırlatıyoruz. Gazetecilerin, basın kuruluşlarının sorunları ve sorumlulukları vardır. Kamuoyu bilmelidir ki sorumluluklarımız sorunlarımızın önündedir. Sorumluluklarımız ülkemizin öncelikleri, bölünmez bütünlüğümüz, vatanımız ve bayrağımızdır ve ülkemizin çıkarlarıdır.

Bu vesileyle halkımızın haber alma hakkı için gece gündüz demeden çalışan basın emekçilerinin gününü kutluyor, başarı ve sağlıkla dolu meslek ortamı temenni ediyoruz". - ERZURUM