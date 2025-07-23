Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü Kutlandı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 24 Temmuz basında sansürün kaldırılışının 117'nci yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Aras mesajında, "24 Temmuz, kalemin ucundaki gerçeği hayatı pahasına savunanların günüdür. 1908 yılında basın emekçilerinin sansüre karşı direnişi, ülkemizin özgürlükler tarihinde önemli bir eşiktir. Bu mücadelede gerçeği savunan kalemler, baskıya boyun eğmemiş; sansürcülere geçit vermeyerek halkın hakikate ulaşma hakkını cesaretle savunmuştur. Tarih boyunca kimi iktidarlar basının halk üzerindeki etkisini kendi çıkarları için kullanmak istemiş; sansürle, maddi baskıyla ya da tehditle basının özgür sesini kendi sesine dönüştürmeye çalışmıştır. Ancak kaleminin ucundaki gerçeği her şeyin önünde tutan, yoksulun, ezilmişin, güçsüzün, mağdurun sesini duyuran basın emekçileri hep olmuştur. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Matbuat (basın) hiçbir sebeple tahakküm ve nüfuza tabi tutulamaz' demiştir. Ancak bugün cezaevleri Atamızın dediği tahakkümü kabul etmeyen gazetecilerle doludur. Buna rağmen hakikatin sesi susmamıştır. Biz de kamu hizmeti veren yöneticiler olarak, halkın çıkarları için basının eleştirilerine; sözün en rahatsız edicisine dahi açık olmalıyız. Basın, her makamın üzerinde, halkın gözü, kulağı, vicdanıdır. Bizi ileriye taşıyacak olan da basının özgür eleştirisi, hakikati çağıran sesidir. Bu duygu ve düşüncelerle gerçeği eğip bükmeden yazan, halkın haber alma hakkını savunan tüm basın emekçilerinin Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü'nü kutluyor, özgürce çalışacakları yarınlar diliyorum" dedi. - MUĞLA