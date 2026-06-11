Özlü'den esnafla istişare toplantısı - Son Dakika
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Özlü'den esnafla istişare toplantısı

Özlü\'den esnafla istişare toplantısı
11.06.2026 14:36  Güncelleme: 14:38
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Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Seymen Mahallesi esnafıyla bir araya gelerek mahalledeki çalışmalar ve projeler hakkında istişarede bulundu, esnafın talep ve önerilerini dinledi. Toplantı sonunda esnaf, Başkan Özlü'ye Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu hediye etti.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, esnafla bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda mahalledeki çalışmalar ve planlanan projeler ele alınırken, esnafın talep ve önerileri dinlendi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Seymen Mahallesi esnafıyla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, Seymen Mahallesi'ndeki mevcut durum, devam eden ve planlanan projeler detaylıca ele alındı. Mahalle genelinde gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında esnafa bilgi veren Başkan Özlü, bölge esnafının ticari faaliyetlerini kolaylaştıracak adımlar ve mahalle sakinlerinin konforunu artıracak projeler üzerine esnafın talep, öneri ve görüşlerini tek tek dinleyerek notlar aldı.

"Esnafımızın gayretiyle Başiskele'nin ruhu güçleniyor"

Toplantının ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Seymen Mahallemizin kıymetli esnaflarıyla bir araya gelerek hem sohbet ettik hem de talep ve önerilerini dinledik. Mahalle kültürümüzün en güçlü taşıyıcısı olan esnaflarımızın gayreti, bereketi ve samimiyetiyle Başiskele'mizin ruhu daha da güçleniyor. Emek veren, üreten ve mahallemize değer katan tüm esnaflarımıza katılımları için teşekkür ediyor, bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

Anlamlı hediye: Kaplumbağa terbiyecisi tablosu

Program sonunda, mahalle esnafı adına Başkan Yasin Özlü'ye Türk resim sanatının en önemli eserlerinden olan Osman Hamdi Bey'in ünlü "Kaplumbağa Terbiyecisi" tablosunun reprodüksiyonu hediye edildi. Başkan Özlü, bu anlamlı hediye için Seymen Mahallesi esnafına teşekkür ederek, ilçeyi birlikte yönetmeye devam edeceklerini belirtti.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Özlü'den esnafla istişare toplantısı - Son Dakika

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