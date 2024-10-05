Başiskele Belediyesi, 10 Ayda Bin 933 Hizmet Aracının Bakımını Yaptı

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Başiskele Belediyesi, kurduğu müdürlükle 10 aylık süreçte toplam bin 933 hizmet aracının düzenli bakımlarını ve tamirlerini kendi imkanlarıyla yapıyor.

Başiskele Belediyesi; iş makineleri ile hizmet araçlarının bakımları ve tamirlerini kendi bünyesindeki usta personelle yapıyor. Başiskele Belediyesi'nin Ovacık Mahallesi'ndeki yerleşkesinde kurulan atölyelerde yapılan tamir ve bakım çalışmaları sayesinde belediyenin bütçesine büyük oranda tasarruf sağlanırken, arızalara hızlı müdahalede bulunulması temel belediye hizmetlerinin kesintisiz devamını da sağlıyor. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri, Ocak ayından itibaren 10 aylık süreçte toplam bin 933 hizmet aracının kaynak, kaporta, motor, fren, hidrolik, lastik ve yağ bakım işlerini yaptı. - KOCAELİ