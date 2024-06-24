Başiskele Belediyesi 3. Toplu Sünnet Şöleni Kayıtları Başladı

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Başiskele Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan toplu sünnet şöleni için kayıtlar başladı.

Başiskele Belediyesi, özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının sünnetlerini yaparak toplu sünnet şöleniyle yüzleri güldürecek. Geçen yıllarda olduğu gibi yine renkli ve eğlenceli anlara sahne olacak toplu sünnet şölenine başvurular başladı. Bugünden itibaren kayıtları alınmaya başlanan Başiskele Belediyesi 3. Geleneksel Sünnet Şöleni'ne son başvuru tarihi 14 Temmuz Pazar günü olarak belirlendi. Başiskele sınırları içerisinde ikamet eden, 12 yaşını doldurmamış çocukların velilerinin başvuracağı sünnet şölenine kayıtlar belediyenin internet sayfası üzerinden yapılabilecek.

Sünnet operasyonlarına 17 Temmuz Çarşamba günü başlayacak olan Başiskele Belediyesi, çocukların sünnet kıyafetlerini de temin edecek. Sünnet operasyonları gerçekleştirilen çocuklar, 3 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek toplu sünnet şöleninde bir araya gelecek. Üstü açık otobüsle ve konvoylarla şehir turu yapacak olan çocuklar, Başiskele Sahili'nde çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlenecek. - KOCAELİ