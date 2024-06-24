Başiskele Belediyesi 3. Toplu Sünnet Şöleni Kayıtları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başiskele Belediyesi 3. Toplu Sünnet Şöleni Kayıtları Başladı

Başiskele Belediyesi, dar gelirli ailelerin çocuklarının sünnetlerini yaparak toplu sünnet şöleni düzenleyecek. Kayıtlar belediyenin internet sayfası üzerinden yapılabilecek.

24.06.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başiskele Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan toplu sünnet şöleni için kayıtlar başladı.

Başiskele Belediyesi, özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının sünnetlerini yaparak toplu sünnet şöleniyle yüzleri güldürecek. Geçen yıllarda olduğu gibi yine renkli ve eğlenceli anlara sahne olacak toplu sünnet şölenine başvurular başladı. Bugünden itibaren kayıtları alınmaya başlanan Başiskele Belediyesi 3. Geleneksel Sünnet Şöleni'ne son başvuru tarihi 14 Temmuz Pazar günü olarak belirlendi. Başiskele sınırları içerisinde ikamet eden, 12 yaşını doldurmamış çocukların velilerinin başvuracağı sünnet şölenine kayıtlar belediyenin internet sayfası üzerinden yapılabilecek.

Sünnet operasyonlarına 17 Temmuz Çarşamba günü başlayacak olan Başiskele Belediyesi, çocukların sünnet kıyafetlerini de temin edecek. Sünnet operasyonları gerçekleştirilen çocuklar, 3 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek toplu sünnet şöleninde bir araya gelecek. Üstü açık otobüsle ve konvoylarla şehir turu yapacak olan çocuklar, Başiskele Sahili'nde çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlenecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Başiskele, Sünnet, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başiskele Belediyesi 3. Toplu Sünnet Şöleni Kayıtları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Bakanlık duyurdu Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor Bakanlık duyurdu! Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor
17:21 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu kameralar karşısında halefini açıkladı Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu kameralar karşısında halefini açıkladı
17:03 Bakan Şimşek’le görüşen CHP’li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim
16:48 Oğlu, PKK’lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı MHP’li Adıgüzel istifa etti Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li Adıgüzel istifa etti
15:20 Ordu’da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü Ordu'da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü
17:39 Yürekler ağza gelmişti Baygınlık geçiren Barnabas Varga’nın sağlık durumu hakkında açıklama var Yürekler ağza gelmişti! Baygınlık geçiren Barnabas Varga'nın sağlık durumu hakkında açıklama var
17:31 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama
17:04 “Kuduz köpekler Ankara’ya taşındı“ iddiası sonrası tutuklanan Buket Özgünlü hakkında karar çıktı "Kuduz köpekler Ankara'ya taşındı" iddiası sonrası tutuklanan Buket Özgünlü hakkında karar çıktı
16:00 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler
15:51 3. Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı
15:48 Yılmaz Güney’in hayatı film oluyor İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak Yılmaz Güney'in hayatı film oluyor! İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 18:34:02. #1.11#
SON DAKİKA: Başiskele Belediyesi 3. Toplu Sünnet Şöleni Kayıtları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement