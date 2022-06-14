Başiskele Belediyesi Evlendirme Birimi yeni yerine taşındı - Son Dakika
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Başiskele Belediyesi Evlendirme Birimi yeni yerine taşındı

14.06.2022 08:55
Başiskele Belediyesi Evlendirme Birimi yeni yerine taşındı

Başiskele Belediyesi, evlenecek çiftlere daha büyük kolaylıklar sunabilmek için Evlendirme Birimi'ni Karşıyaka Kültür Merkezi'ne taşıdı.

Başiskele Belediyesi, evlenecek çiftlere daha büyük kolaylıklar sunabilmek için Evlendirme Birimi'ni Karşıyaka Kültür Merkezi'ne taşıdı.

Başiskele Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda daha önce hizmet veren Evlendirme Birimi, vatandaşlara daha güzel ve süratli hizmet verebilmek adına Başiskele Düğün Salonu'nun da içinde bulunduğu Karşıyaka Kültür Merkezi'nde hizmet vermeye başladı. Başiskeleli vatandaşların nikah tarihlerinin belirlenmesi ve işlemlerinin gerçekleşmesi konusunda her türlü işlemler Evlendirme Birimi'nin yerinde yapılabilecek. - KOCAELİ

Başiskele Belediyesi Evlendirme Birimi yeni yerine taşındı
Başiskele Belediyesi Evlendirme Birimi yeni yerine taşındı
Başiskele Belediyesi Evlendirme Birimi yeni yerine taşındı

YORUMLAR
500
Karşıyaka'nın acelesi yok Karşıyaka'nın acelesi yok Pınar Karşıyaka'dan Bost ve Kenan atağı Pınar Karşıyaka'dan Bost ve Kenan atağı
Kaynak: İHA

Karşıyaka, Başiskele, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başiskele Belediyesi Evlendirme Birimi yeni yerine taşındı - Son Dakika

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