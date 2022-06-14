Başiskele Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda daha önce hizmet veren Evlendirme Birimi, vatandaşlara daha güzel ve süratli hizmet verebilmek adına Başiskele Düğün Salonu'nun da içinde bulunduğu Karşıyaka Kültür Merkezi'nde hizmet vermeye başladı. Başiskeleli vatandaşların nikah tarihlerinin belirlenmesi ve işlemlerinin gerçekleşmesi konusunda her türlü işlemler Evlendirme Birimi'nin yerinde yapılabilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Karşıyaka, Başiskele, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Başiskele Belediyesi Evlendirme Birimi yeni yerine taşındı - Son Dakika

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