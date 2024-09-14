Başiskele Belediyesi'nden Yeni Doğan Bebeklere Destek Paketi - Son Dakika
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Yerel

Başiskele Belediyesi'nden Yeni Doğan Bebeklere Destek Paketi

Başiskele Belediyesi\'nden Yeni Doğan Bebeklere Destek Paketi

Başiskele Belediyesi, 'Hoş Geldin Bebek' projesi ile yeni doğan bebeklere özel hediyeler sunarak ailelerin mutluluğunu paylaşıyor. Proje kapsamında yüzlerce aileye temel ihtiyaçları karşılayacak ürünlerin bulunduğu paketler teslim ediliyor.

14.09.2024 09:52  Güncelleme: 09:53
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Başiskele Belediyesi, ilçede ikamet eden ailelerin yeni doğan bebeklerine hediye paketleriyle destek olmaya devam ediyor.

Başiskele Belediyesi, "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında Başiskele ailesine yeni katılan bebeklere özel olarak hazırlanan hediye paketiyle ailelerin mutluluklarını katlıyor. Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmayla yüzlerce ailenin mutluluğuna ortak olunurken bir kez daha gönüllere dokunuldu. "Hoş Geldin Bebek" projesine internet üzerinden başvuran ailelere, hediyeleri evlerine kadar götürerek teslim eden ekipler, ailelere Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün selamlarını ileterek ailenin yeni üyelerine sağlıklı ve hayırlı uzun ömürler diledi. Başiskele Belediyesi'nin hazırladığı yeni doğan (0-3 aylık) hediyelerinden yararlanmak isteyen aileler belediyenin internet sitesine başvurabilir.

Pakette, yeni doğan bebeklerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çeşitli ürünler yer alıyor. Pakette, bebek bezi, ıslak mendil, hastane çıkışı seti, emzirme önlüğü, müslin bez, ateş ölçer, şampuan, biberon, emzik, tırnak bakım seti, çorap, sabun, bebek gelişim rehberi ve albümü kitapçığı yer alıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başiskele Belediyesi'nden Yeni Doğan Bebeklere Destek Paketi - Son Dakika

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