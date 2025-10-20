Başiskele Belediyesi\'nden Yeni İndirim Uygulaması: Başiskele Kart

Başiskele Belediyesi, ilçe sakinlerine çeşitli alanlarda indirim ve fırsatlar sunacak "Başiskele Kart" uygulamasını hayata geçiriyor. Kart sahipleri; eğitimden sağlığa, gıdadan giyime birçok sektörde indirim ve fırsatlardan faydalanabilecek.

"Sosyal Belediyecilik" anlayışı kapsamında başlatılacak projeyle, Başiskelelilerin günlük yaşamının kolaylaştırılması hedefleniyor. Başiskele Kart sahipleri; eğitim, sağlık, gıda, giyim, yeme-içme, spor, kozmetik, mobilya, kırtasiye, otel-konaklama, eğlence ve oto-yapı market gibi birçok sektörde anlaşmalı kurumlarda indirim ve avantajlardan faydalanabilecek.

Fiziki kartın yanı sıra mobil uygulama üzerinden dijital kart olarak da kullanılabilecek uygulamanın, kısa sürede ilçe sakinlerinin kullanımına sunulacağı belirtildi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele'de yaşayan her vatandaşın hayatına değer katmayı ve sosyal yaşamına kolaylık sağlamayı önemsediklerini belirtti. Özlü, "Pek yakın zamanda hizmete alacağımız Başiskele Kart ile hemşehrilerimiz ilçe genelinde birçok avantajlardan faydalanacak, Başiskeleli olmanın ve burada yaşamanın ayrıcalığını hep birlikte hissedecek" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, projenin tanıtımı amacıyla 22 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'da Başiskele Sahili'ndeki otelde, Başkan Özlü'nün sunumuyla basın toplantısı düzenlenecek. - KOCAELİ