Başiskele Belediyesi Proteo Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi\'nde 3 Bin 200 Hayvan Tedavi Edildi

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Başiskele Belediyesi Proteo Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde bir yıllık süreçte 3 bin 200 hayvanın tedavisi gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Meksikalı ekibin Adıyaman'daki görevi sırasında rahatsızlanarak ölen köpeği Proteo'nun ismini taşıyan rehabilitasyon merkezi, açılışının birinci yılını doldurdu.

Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Proteo Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde açılışından itibaren geçen bir yıllık süreçte 4 bin 414 hayvan girişi yapılırken, bin 628 hayvanın kısırlaştırma operasyonu ve 3 bin 200 hayvanın tedavisi gerçekleştirildi. Hizmete açıldığından beri hayvansever 4 bin 700 kişi tarafından ziyaret edilen Proteo'da 128 hayvan sahiplendirildi.

Proteo'ya anaokullarından, liselere birçok öğrenci grubu ve her yaştan hayvansever tarafından ziyaretler de gerçekleştiriliyor. Çocuklara bu ziyaretler esnasında sokak hayvanlarıyla nasıl iletişim kurmaları gerektiği, yaralı bir hayvan gördüklerinde neler yapmaları veya yapmamaları gerektiği gibi önemli bilgiler de anlatılıyor. - KOCAELİ