Başiskele Belediyesi, Stratejik Plan için vatandaşlara anket düzenliyor - Son Dakika
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Yerel

Başiskele Belediyesi, Stratejik Plan için vatandaşlara anket düzenliyor

Başiskele Belediyesi, performans esaslı bütçeleme sisteminin bir parçası olan Stratejik Plan için vatandaşlara yönelik anket düzenliyor. Ankette belediye hizmetlerinin değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik projelerin belirlenmesi amaçlanıyor.

14.06.2024 14:26
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Başiskele Belediyesi tarafından performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarından birisini oluşturan Stratejik Plan çalışmaları kapsamında vatandaşlara yönelik anket gerçekleştiriliyor.

Yerel yönetim hizmetleri kapsamında gerçekleştirdiği birçok uygulama, proje ve yatırımlarla kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmaya büyük önem veren Başiskele Belediyesi, performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarından birisini oluşturan Stratejik Plan için çalışmalarını sürdürüyor. Katılımcı belediyecilik ve ortak yönetişim anlayışıyla Başiskelelilere yönelik bir anket çalışması da yapan Başiskele Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Plan çalışmaları çerçevesinde vatandaşların belediyeye ilişkin görüş ve önerilerinin alınması amacıyla başlatılan anketi erişime açtı. Ankete katılmak isteyen vatandaşlar, https://hizliisler.basiskele.bel.tr/WebBasvuru/paydasanketi adresinden ulaşabiliyor.

Ankette belediye hizmetlerini vatandaşların değerlendirmesi için seçenekler yer alırken, Başiskele'nin geleceğe taşınması, Türkiye Yüzyılı'na yakışır yeni güzel işlerin yapılması ve Başiskele Belediyesi'nin yönetiminin vatandaşlarla birlikte şekillendirilmesi bilinciyle çalışmalara ortak olunması hedefleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başiskele Belediyesi, Stratejik Plan için vatandaşlara anket düzenliyor - Son Dakika

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