Başiskele Belediyesi Temizlik Filozunu Güçlendiriyor - Son Dakika
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Başiskele Belediyesi Temizlik Filozunu Güçlendiriyor

Başiskele Belediyesi Temizlik Filozunu Güçlendiriyor

Başiskele Belediyesi, temizlik işleri araç filosuna öz kaynaklarıyla 1 çöp kamyonu ve 1 yol süpürge aracı ekledi. Başkan Yasin Özlü, yeni araçların Başiskele'ye hayırlı olmasını diledi.

26.03.2025 12:34  Güncelleme: 12:36
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Başiskele Belediyesi, temizlik işleri araç filosuna kendi öz kaynaklarıyla 2 hizmet aracı daha kattı.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü öncülüğünde belediyenin öz kaynaklarının daha verimli ve etkin kullanılması adına hizmet araçları filosu hem yenileniyor hem de sayısı artırılıyor. Bu kapsamda Başiskele Belediyesi, son olarak kendi öz kaynaklarıyla temizlik işleri filosuna 1 çöp kamyonu ve 1 yol süpürge aracını ekledi. Başiskele halkının yeni yol süpürge aracını ise ilk kez Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü test etti. Sürücü koltuğuna geçen Başkan Özlü, Kullar Garaj'dan çıkarak Alsancak Caddesi'nin yol kenarlarını temizledi.

Konuyla ilgili açıklama da yapan Başkan Özlü, "Başiskele her geçen gün büyüyor, gelişiyor ve nüfusu artıyor. Buna paralel olarak halkımızın talepleri de artıyor. Bugün bu doğrultuda temizlik işleri filomuza çöp kamyonu ve yol süpürge aracı ekledik. Daha temiz bir dünya ve Başiskele için günde 7 bin çöp konteynerindaki çöpleri toplayarak bertaraf ediyoruz. Başiskele halkımızın ve devletimizin verdiği imkanlarla yine milletimize hizmet etmek için ekibimizle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu yeni araçlarımızın Başiskele'mize ve halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başiskele Belediyesi Temizlik Filozunu Güçlendiriyor - Son Dakika

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