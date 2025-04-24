Başiskele'de Çocuk Kütüphanesi, Oyuncak Müzesi ve Etüt Merkezi'nin Temeli Atıldı - Son Dakika
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Yerel

Başiskele'de Çocuk Kütüphanesi, Oyuncak Müzesi ve Etüt Merkezi'nin Temeli Atıldı

Başiskele\'de Çocuk Kütüphanesi, Oyuncak Müzesi ve Etüt Merkezi\'nin Temeli Atıldı

Başiskele Belediyesi, çocuklar için tasarlanan Kütüphane, Oyuncak Müzesi ve Etüt Merkezi'nin temelini attı. Proje, çocukların hayal gücünü ve mutluluğunu merkezine alarak geleceğin teminatı olan nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

24.04.2025 17:02  Güncelleme: 17:04
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Başiskele'de binlerce kitabın ve küçükten büyüğe her yaşa hitap edecek oyuncak koleksiyonlarının yer alacağı Çocuk Kütüphanesi, Oyuncak Müzesi ve Etüt Merkezi'nin temeli atıldı.

Başiskele Belediyesi tarafından hayata geçirilen projede, temel atma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün ikinci dönem seçim beyannamesi tanıtım programında projeyi açıkladığı görüntülerin yer aldığı video izletildi.

"Çok önemli ve büyük bir adım atıyoruz"

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik eden Başkan Yasin Özlü, "Bugün burada yalnızca bir bayramı kutlamıyoruz, aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için çok önemli ve büyük bir adım atıyoruz. Onların hayal gücünü, bilgisini, üretkenliğini ve mutluluğunu merkeze alan bir projemizi daha seçim beyannamemizde söz verdiğimiz gibi hep birlikte başlatıyoruz. Burada Çocuk Kütüphanesi, Oyuncak Müzesi ve Etüt Merkezi'mizin temelini atacağız. Bu üç fonksiyonlu yapı, sadece beton duvarlardan ibaret değil; her biri birer umut yuvası, her biri geleceğe açılan birer kapı olacak. Burada atacağımız temel, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek yeni nesillerimizin temelini de oluşturacak inşallah" dedi.

"Çocuklarımızın sesiyle güzelleşen bir Başiskele'yi inşa ediyoruz"

Özlü, çocuklara ve gençlere yönelik yapılan her yatırımın değerli bir hizmet olduğunu vurgulayarak, belediye olarak rutin hizmetleri yaparken, gelecek nesilleri de ihmal etmediklerini ve etmeyeceklerini söyledi. Bir şehrin taşla değil, insanla yükseldiğine dikkat çeken Başkan Özlü, konuşmasına şöyle devam etti:

"İnsana dokunmayan şehir ise ruhsuz bir yapıdır. Bir şehri şehir yapan; yolları, kaldırımları, binaları değil, içinde yeşeren umutlarıdır. Biz çocuklarımızın sesiyle güzelleşen bir Başiskele'yi inşa ediyoruz. Sadece bugünü değil, yarınlarını da düşünüyoruz. Bir şehir, çocuklarına verdiği değer kadar büyüktür. Bu şehirde sizin hayaliniz olmadan hiçbir şey tamam değil. Siz yeter ki isteyin, biz gece gündüz demeden çalışırız. Başiskele'mizi geleceğe taşıyacak, güçlü ve büyük Türkiye için önemli başarılar elde edecek kişilerin buradan çıkacağına eminim. Bu noktada çocuklarımıza güvenimiz tam. Sizler bizim en kıymetli hazinemizsiniz. Sizin gözlerinizdeki ışıltı, bizim azmimizdir. Sizin mutluluğunuz, bizim başarımızdır. Bugün attığımız bu temeller, sizler için daha güzel, daha güvenli, daha umut dolu bir Başiskele'nin habercisidir"

Başkan Yasin Özlü, projenin yapımında emeği geçen firma ve yöneticilerine de teşekkür etti.

"Gün gelir ihmal ettiğiniz o nesiller inşa ettiğiniz o şehirleri imha ederler"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise yaptığı konuşmada, gelecek nesillere yapılan önemden bahsederek, "Eğer hedefleriniz bir yıllıksa toprağa buğday ekin, 10 yıllık hedefleriniz varsa ağaç dikin ama hedefleriniz 100 yıllıksa gençleri yetiştirin, nesilleri ihya edin derler. Aslında burada yapılan bir neslin ihyası için yapılan çok güzel bir ifade var. Şehirler üzerine çok güzel ifadelerde bulundu Yasin Başkan. Aslında onun fikri devamını sağlamak için birkaç cümle etmiş olayım. Şehirleri inşa ederken nesilleri ihmal ederseniz, gün gelir ihmal ettiğiniz o nesiller inşa ettiğiniz o şehirleri imha ederler. Çok anlamlı bir laf ve bugün aslında geleceğin inşası ve ihyası için çok önemli bir şey yapılıyor. Bir tarafta etüt merkezi, bir tarafta kütüphane, öbür tarafta oyuncak müzesi" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve çocuklar kürsüye çıkarak, temel atma butonuna bastı.

Çocuklara özel cazibe merkezi

Toplamda 2 bin 800 metrekare inşaat alanına sahip olacak çocukların yeni cazibe merkezi, taban alanı yaklaşık bin 400 metrekare ve 2 katlı olarak inşa edilecek. Çocukların güven ve huzur içinde kitap okuyabileceği, ders çalışabileceği ve araştırma yapabileceği on binlerce çocuk kitabının yer alacağı kütüphane, geçmişten günümüze uzanan çeşitli oyuncak koleksiyonlarının sergileneceği müze, etüt merkezi (serbest çalışma alanı), farklı konseptlerde atölye sınıfları, yaklaşık 100 kişilik söyleşi salonu, mescit ve idari ofislerin yer alacağı projede, avlu kısmında ise etkinlik alanları ve kafe bulunacak. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başiskele'de Çocuk Kütüphanesi, Oyuncak Müzesi ve Etüt Merkezi'nin Temeli Atıldı - Son Dakika

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